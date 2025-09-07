ДОКЛЕ СЕ СТИГЛО СА ЧАЧАНСКИМ ПОСТРОЈЕЊЕМ ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ? – РАСПИСАН ТЕНДЕР ЗА ИЗБОР КОНСУЛТАНТА ЗА НАДЗОР

Čačanska bolnica je sve punija, situacija u gradu postaje alarmantna i zbog toga će biti aktivirana ponovo Plava hala. Sada se na Kovid odeljenju nalaze 182 pacijenta (do sada je najveću registrovan broj bio 187 u drugom talasu).U poslednja 24 sata u kovid ambulnatama zabeležena su 194 prva pregleda. U Respiratornom centru smešteno je 19 […]

