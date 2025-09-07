Grad

ДОКЛЕ СЕ СТИГЛО СА ЧАЧАНСКИМ ПОСТРОЈЕЊЕМ ЗА ОТПАДНЕ ВОДЕ? – РАСПИСАН ТЕНДЕР ЗА ИЗБОР КОНСУЛТАНТА ЗА НАДЗОР

Министарство финансија, Одељење за уговарање и финансирање програма из средстава Европске уније (CFCU) расписало је тендер за избор консултанта који ће пратити радове и спровођење FOPIP програма (Financial and Operational Performance Improvement Programme), у оквиру изградње фабрике за прикупљање и пречишћавање отпадних вода у Чачку.

Марјана Петронијевић, помоћница градоначелника за заштиту животне средине, изјавила је да је вредност уговора за консултанта процењена на 2,6 милиона евра, а финансира се из програма IPA III (2021–2027). Трајање уговора предвиђено је на педесет два месеца, а рок за подношење пријава је 15. октобар.

– Овим је Град Чачак корак ближе изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода, које ће бити у насељу Прелићи, тачније, на месту где се Атеничка река улива у Западну Мораву. Годинама се трудимо да добијемо овај пројекат, јер је реч о капиталној  инвестицији, чија је укупна вредност 47 милиона евра. Урадили смо студију процене утицаја на животну средину, као и бројна друга испитивања. Показало се да смо изабрали најбољу локацију, јер се ту налазе и градски колектори… Овај пројекат допринеће чистијој реци, а имаћемо и бољу инфраструктуру за заштиту животне средине. Цео процес је веома сложен, а некада се не могу предвидети рокови у реалним околностима. Већ увелико припремамо тендерску документацију за избор извођача радова. Очекујемо да ћемо до краја године имати уговорен посао. Када буде изабран извођач радова, потребно је најмање две године за градњу постројења за пречишћавање отпадних вода – најавила је Марјана Петронијевић.

Према ранијим изјавама надежних у Градској управи, градња централног постројења предвиђена је на седам хектара у Прелићима, низводно од некадашњег сметилишта. Овим би били потпуно елиминисани фекални колектори, који се сада уливају у Мораву.

