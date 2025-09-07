Društvo

У ВЕЋЕМ ДЕЛУ СРБИЈЕ СУНЧАНО УЗ СЛАБУ ОБЛАЧНОСТ

Z. Ј. Komentara (0)

Задржава се сунчано време, а са запада пристиже мало топлији ваздух. Само понегде у брдско-планинским пределима може доћи до краткотрајне кише.

Фото: М. Матовић

У већем делу земље биће сунчано време уз слабу и умерену облачност. Са запада ће стизати мало топлији ваздух.

Јутарња температура од 8 до 18, највиша дневна од 28 на северозападу до 33 степена на истоку Србије.

Повољне прилике за већину хроничних болесника

Очекиване биометеоролошке прилике имаће релативно повољан утицај на већину хроничних болесника и осетљивих особа. Благи опрез се саветује особама са срчаним тегобама. Метеоропатске реакције су могуће у благој форми.

РТС

Slične Vesti
Aktuelno Društvo

АЕРОДРОМ „МОРАВА“, ЛАЂЕВЦИ: ПРИПАДНИЦИ 98. ВАЗДУХОПЛОВНЕ БРИГАДЕ ПРОСЛАВИЛИ СВОЈ ДАН

vesnas

У присуству команданта Ратног ваздухопловства и противваздухопловне одбране генерал-потпуковника Душка Жарковића, војних званичника, представника локалних самоуправа Рашког и Моравичког округа, Министарства унутрашњих послова, СПЦ, медија и бројних других гостију, припадници 98. ваздухопловне бригаде Војске Србије са војног аеродрома „Морава“ у Лађевцима, данас су свечано обележили Дан своје бригаде. Ова ваздухопловна бригада је формирана 13. јуна […]

бебе 5
Društvo

ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ И ТРИ ДЕЧАКА

G. D.

ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ И ТРИ ДЕЧАКА Јуче је у Породилишту Опште болнице Чачак рођено ПЕТ БЕБА, ДВЕ ДЕВОЈЧИЦЕ И ТРИ ДЕЧАКА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје Моравичког округа. Извор: Ча глас

Лето (фото: Вероника Вукићевић)
Društvo

Ригорозна контрола поштовања мера, грађани имају две опције

G. D.

Ригорозна контрола поштовања мера, грађани имају две опције ИЗВОР: РТС Надлежни су кренули у ригорозну контролу поштовања свих противепидемијских мера. Санитарна и све друге инспекције, комунална милиција и комунална инспекција у овом тренутку усмеравају надзоре према угоститељским објектима, туристичким центрима, објектима за организовање свадби и других приватних прослава, али и према јавном превозу, наводи за […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.