У ВЕЋЕМ ДЕЛУ СРБИЈЕ СУНЧАНО УЗ СЛАБУ ОБЛАЧНОСТ

Задржава се сунчано време, а са запада пристиже мало топлији ваздух. Само понегде у брдско-планинским пределима може доћи до краткотрајне кише.
У већем делу земље биће сунчано време уз слабу и умерену облачност. Са запада ће стизати мало топлији ваздух.
Јутарња температура од 8 до 18, највиша дневна од 28 на северозападу до 33 степена на истоку Србије.
Повољне прилике за већину хроничних болесника
Очекиване биометеоролошке прилике имаће релативно повољан утицај на већину хроничних болесника и осетљивих особа. Благи опрез се саветује особама са срчаним тегобама. Метеоропатске реакције су могуће у благој форми.
РТС