“BORAC 1926” ZAPOČEO SA PRIPREMAMA

Uprkos svim problemima koji su nastali istupanjem “Borca” iz Prve lige, kao i formiranjem novog fudbalskog kluba pod nazivom “Borac 1926” fudbaleri i stručni štab ovog tima su napravili sjajan rezultat u jesenjem delu sezone Srpske lige Zapad. Posle 17 odigranih kola zauzimaju prvo mesto sa 12 bodova prednosti u odnosu na drugoplasirano “Jedinstvo” iz Uba. Pripreme za odbranu liderske pozicije i plasman u Prvu ligu započeli su juče na Gradskom stadionu. One će trajati sedam nedelja i neće biti odlazaka van Čačka.

– U drugi deo sezone ulazimo bez Milana Ćuluma, koji je prekinuo fudbalsku karijeru i posvetio se trenerskom pozivu. U klub su se vratili Igor Savić, Lazar Kalanović i Petar Galović. Stefan Tešić i Veljko Kijevčanin, koji su na pozajmicu igrali u “Borcu 1926”, vratili su se u lučansku “Mladost” i njihov povratak je, za sada, neizvestan – saopštio je sportski direktor i trener Vladimir Stanisavljević kadrovsku situaciju, napominjući da će selekcija igrača biti obavljena tokom priprema.

Napravljena je solidna bodovna zaliha, ali Stanisavljević naglašava da nema opuštanja.

– U prva četiri kola samo jednom igramo u Čačku i to nije lak raspored. Zato moramo biti svesni da ovih 12 bodova moraju da nam predstavljaju motiv za dalji rad, jer nam je cilj da podižemo nivo igre i kvalitet igrača, zato što ćemo tražiti model igre koji je potreban u Prvoj ligi. To nije izbor. To je obaveza – zaključuje šef struke “Borca 1926”.

Prolećna sezona počinje 7. marta, a tada Čačane u Požarevcu očekuje duel sa “Mladim radnikom 1926”.

V. D.