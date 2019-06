BORČEVA HALA POSTAJE VLASNIŠTVO GRADA

Kako prenosi portal Morava info košarkaška hala kraj Morave uskoro će preći u vlasništvo grada, nakon čega će biti moguća kompletna rekonstrukcija dvorane koja se godinama iščekuje, izjavio je predsednik KK Borac Predrag Pantović.

Prema njegovim rečima, konačno je regulisan pravni status dvorane i rešeni su imovinsko pravni odnosi. Hala je, navodi Pantović, zaštićena od poplave, a klub je uložio sedam miliona dinara u legalizaciju objekta i u izradu projekta za novu dvoranu.

– Napravićemo devojku od ove naše bakice koju svi volimo. Suština hale će ostati ista, biće prava sportska, sa bliskim kontaktom sa publikom. Izmeniće se spolja, dobićemo još prostora za smeštaj igrača i još nekih 700,800 mesta za sedenje. Biće to veoma moderna i lepa dvorana. Nadamo se da će se to desiti u najbližoj budućnosti. Međutim, da bi se to desilo moraćemo da donesemo odluku za koju se nadam da će biti prihvaćena od strane građana, jer je to je jedini mogući način, a to je da se vlasništvo nad dvoranom prenese u ruke grada Čačka. Mi kao sportski klub niti možemo da dobijemo građevinsku dozvolu, niti novac od grada ili države za izgradnju dvorane. Kada bude ozvaničena ta odluka, verujem da će tokom ove godine ili najkasnije sledeće, po izvođačkom projektu koji smo uradili i platili, da počne gradnja nove hale, koja će biti na ponos svih ljubitelja košarke – naveo je Pantović, ocenivši da će rekonstrukcija hale koštati koliko i renoviranje dvorane “Pionir“ u Beogradu.

Osim staranja i održavanja hale, koje je, po Pantovićevim rečima, jako skupo, grad će preuzeti i finansiranje dela radne zajednice.

– Na osnovu našeg ulaganja u taj novi prostor, Borac će posebnim aktom dobiti višedecenijski ugovor na upravljanje halom, kao neko ko ima ekskluzivno pravo uživanja te hale i rada u dvorani – kaže on.

Nove imovinsko-pravne okolnosti trebalo bi da klub relaksiraju značajnih izdataka.

– Ovaj parket je prilično dotrajao. Samo promena tog parketa, ukoliko se uradi pravi sportski parket po svim standardima, to je nekih osam miliona dinara. To su velika sredstva za klub. Porez, struja, grejanje, komunalije… Sve su to ogromni izdaci – zaključio je Peca Pantović.

Izvor: Morava info