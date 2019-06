RISIM, SLIKAR PO MERI ČOVEKA

U Galeriji RTS-a u četvrtak, 27. juna, otvorena je izložba pod nazivom “Slikarstvo po meri čoveka“, na kojoj je predstavljeno 25 slika i 15 crteža koji čine ključne faze u stvaralačkom razvoju znamenitog srpskog slikara, Čačanina Bogića Risimovića Risima.



Do organizovanja ove izložbe došlo je na inicijativu Saveta za likovno stvaralaštvo RTS-a, čiji predsednik Nikola Mirkov je ovu odluku obrazložio činjenicom, to je stav i svih članova saveta, da se samo na Risimovim slikama može videti nešto što je osobeno, nešto što je uistinu naše i što predstavlja osobine onoga koji je stanovnik “kuće na sred puta“.

Po mišljenju člana saveta Đorđe Kadijevića, Risimova slika “Čačanski partizanski odred“, za koju je autor dobio “Politikinu nagradu“ 1958. godine, je istorijska po mnogo čemu i za Risima i za čitavo naše slikarstvo, tako je njeno mesto na počasnom panou Muzeja savremene umetnosti.

– Risim je bio jedna osobena ličnost. Živeo je i stvarao kada se na srpskoj i jugoslovenskoj likovnoj sceni pojavljuje mnogo pokreta i pravaca, a on je bio poprilično ravnodušan na sva ta događanja. Prosto, želeo je da bude sam i slobodan u svojoj umetnosti. Ova izložba, kao i nekoliko retrospektiva, vraćaju interesovanje na njegovo slikarstvo i govore nam da je Risim bio u pravu. Verovao je sebi i svom nekom osećanju slikarstva i misiji umetnika. To je, u stvari, i poruka ove same izložbe – rekla je njen autor Julka Marinković, istoričar umetnosti i muzejski savetnik.



Izložbu su zajedno organizovale Galerija “Nadežda Petrović“ i Galerija RTS-a, a biće otvorena do 27. jula.

