БОРИС РИЛАК НА МАРАТОНУ У ЦИРИХУ ОБОРИО ЛИЧНИ РЕКОРД

April doneo zimsko iznenađenje, kada se vraća proleće IZVOR: RTS Danas padavine uglavnom južnije od Save i Dunava. Ujutru temperatura od -2 do 3 stepena, najviša dnevna od 3 do 8 stepeni. U subotu pretežno sunčano i osetno toplije. Ujutro oblačno i hladno, mestimično sa slabim mrazem i snegom. Tokom dana umereno do potpuno oblačno, […]

