Божић је празник скромности

Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović izjavio je danas da je meru zabrane kretanja tokom policijskog časa, koji je trajao od subote u 13 do jutros u 5 časova, prekršilo 600 do 700 ljudi, piše na sajtu Vlade Republike Srbije. On je u izjavi za RTS rekao da su ti ljudi kažnjeni, odnosno da je policija […]

