Društvo

ПОД ДЕЈСТВОМ АЛКОХОЛА ВОЗИЛА 1.884 ВОЗАЧА

Z. Ј. Komentara (0)

Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе саобраћајне полиције, током међународне акције појачане контроле саобраћаја која је спроведена од 15. до 21. децембра ове године, искључили су из саобраћаја 1.884 возача због управљања возилом под дејством алкохола и 125 возача због управљања возилом под дејством психоактивних супстанци.

У акцији која је истовремено спроведена у 34 европске државе чланице организације РОАДПОЛ (европска мрежа саобраћајних полиција), у службеним просторијама задржана су 324 возача који су управљали возилом са више од 1,20 промила алкохола у организму, од којих је чак 70 затечено да управља возилом са више од 2,00 промила, што представља насилничку вожњу.

Током акције, припадници саобраћајне полиције контролисали су више од 81.000 возача, а поред наведених прекршаја откривено је још 18.100 других прекршаја.

Министарство унутрашњих послова апелује на возаче да поштују прописе, да вожњу прилагоде временским условима и да не управљају возилом уколико су конзумирали алкохол.

У циљу очувања што повољнијег стања безбедности саобраћаја, припадници саобраћајне полиције и у наредном периоду наставиће са мерама појачане контроле, а акценат ће бити на откривању прекршаја који највише утичу на настанак незгода и тежину последица.

МУП

Slične Vesti

ЧАЧАК. Фото: Саша Танасковић
Društvo Grad

Од вечерас новчано кажњавање правних лица и грађана

G. D.

Влада отклања недоумице: Тестирање испред угоститељских објеката није валидно Извор: РТС Контрола ковид дигиталних сертификата у угоститељским објектима након 22 часа почела је у суботу, 23. октобра 2021. године, док ће новчано кажњавање правних лица и грађана почети од вечерас. Како би биле уклоњене све недоумице, Влада Србије још једном подсећа грађане на правила и […]
Aktuelno Društvo

PROTIVGRADNI STRELCI POTPISALI UGOVORE ZA PREDSTOJEĆU SEZONU

V. S.

Protivgradni strelaci, koji će u novoj protivgradnoj sezoni dejstvovati iz 25 protivgradnih stanica na teritoriji grada Čačka, danas su potpisali ugovore, kako bi spremno dočekali 15. april, kada u Srbiji zvanično počinje period borbe protiv gradonosnih oblaka, kako bi poljoprivredni usevi bili sačuvni do ubiranja letine. U razgovoru sa nadležnima iz lokalne samouprave i Republičkog […]

мај Фото: Мима Зиндовић
Društvo

И СУНЦЕ, И ОБЛАЦИ

G. D.

Временска прогноза за 13. мај  Променљиво уз смену сунчаних и облачних интервала и уз ретку (изоловану) појаву краткотрајне кише или пљуска. Ветар слаб и умерен, северних праваца.  Најнижа температура од 2 до 8 °С, а највиша од 17 до 20 °С.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.