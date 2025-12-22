ПОД ДЕЈСТВОМ АЛКОХОЛА ВОЗИЛА 1.884 ВОЗАЧА

Protivgradni strelaci, koji će u novoj protivgradnoj sezoni dejstvovati iz 25 protivgradnih stanica na teritoriji grada Čačka, danas su potpisali ugovore, kako bi spremno dočekali 15. april, kada u Srbiji zvanično počinje period borbe protiv gradonosnih oblaka, kako bi poljoprivredni usevi bili sačuvni do ubiranja letine. U razgovoru sa nadležnima iz lokalne samouprave i Republičkog […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

