ПОД ДЕЈСТВОМ АЛКОХОЛА ВОЗИЛА 1.884 ВОЗАЧА

Припадници Министарства унутрашњих послова, Управе саобраћајне полиције, током међународне акције појачане контроле саобраћаја која је спроведена од 15. до 21. децембра ове године, искључили су из саобраћаја 1.884 возача због управљања возилом под дејством алкохола и 125 возача због управљања возилом под дејством психоактивних супстанци.
У акцији која је истовремено спроведена у 34 европске државе чланице организације РОАДПОЛ (европска мрежа саобраћајних полиција), у службеним просторијама задржана су 324 возача који су управљали возилом са више од 1,20 промила алкохола у организму, од којих је чак 70 затечено да управља возилом са више од 2,00 промила, што представља насилничку вожњу.
Током акције, припадници саобраћајне полиције контролисали су више од 81.000 возача, а поред наведених прекршаја откривено је још 18.100 других прекршаја.
Министарство унутрашњих послова апелује на возаче да поштују прописе, да вожњу прилагоде временским условима и да не управљају возилом уколико су конзумирали алкохол.
У циљу очувања што повољнијег стања безбедности саобраћаја, припадници саобраћајне полиције и у наредном периоду наставиће са мерама појачане контроле, а акценат ће бити на откривању прекршаја који највише утичу на настанак незгода и тежину последица.
МУП