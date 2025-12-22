ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА, ДОБИТНИК „ДЕЦЕМБАРСКЕ НАГРАДЕ ГРАДА ЧАЧКА“
РАСАДНИК КВАЛИТЕТНИХ ВИСОКООБРАЗОВАНИХ КАДРОВА
У години у којој обележава пола века постојања, „Децембарска награда Града Чачка“, припала је Факултету техничких наука за педесетогодишњи труд генерација професора, студената и запослених који су стварали темеље знања, културе и развоја у нашем крају и шире, што, како истичу у овој најстаријој чачанској високошколској установи, представља изузетну част и велики подстрек за остваривање нових успеха. Од свог оснивања до данас, Факултет је успешно одговарао на бројне, често нимало једноставне изазове времена и технолошког напретка и управо та спремност на промене и прилагођавање представља његов главни адут да у годинама које долазе, ослањајући се, пре свега, на искуство стечено у претходним деценијама, настави да гради окружење у коме ће студенти и сви запослени имати снажан подстицај да унапређују рад саме институције, као и свој лични и професионални развој.
Током педесетогодишњег рада, Факултет техничких наука (ФТН) у Чачку образовао је више од девет и по хиљада дипломираних студената, мастера и доктора наука који данас заузимају значајне позиције у привреди, образовању, науци и јавном сектору у земљи и у иностранству. Захваљујући знању, искуству и посвећеном раду запослених, развио је акредитоване студијске програме који одговарају савременим потребама тржишта рада, чиме активно доприноси развоју привредног амбијента града Чачка и околине. Због добре сарадње са привредницима, постао је препознатљив као институцијa која има могућност да образује кадрове у дуалном моделу образовања, па је тако баш на овом факултету настао, први у Србији, акредитовани дуални модел студија у високом образовању – Одевно инжењерство и дизајн, као одговор на потребе привреде за образованим кадровима у текстилној индустрији на територији Моравичког округа и шире. Факултет има дугу и успешну сарадњу са Градом Чачком, локалним предузећима, школама и установама културе. Кроз заједничке пројекте, стручну праксу, волонтирање и студентске иницијативе, активно доприноси развоју заједнице и оснаживању младих.
У првим годинама рада Више техничке школе и Педагошко-техничког факултета, привредне организације из окружења су потпомагале развој обе институције, инвестирале у опремање, донирале радне машине и алате за опремање радионица и лабораторија, из редова својих инжењера обезбеђивале прве наставнике и сараднике… Прве партнерске привредне организације су биле фабрике у Чачку: ЦЕР, ФРА, „Слобода“, „Ремонтни завод“, да би се временом сарадња успостављала и са привредним организацијама и у суседним градовима, а потом и у региону (ПИК „Таково“, Горњи Милановац, ФАП –Прибој…). Факултет је кроз бројне пројекте и активности развијао партнерстава са компанијама из различитих индустрија, што му је омогућило да унапређује научноистраживачки рад и иновације, а студентима да стекну практична знања, која ће им бити од драгоцене помоћи приликом запошљавања. Фокус ове сарадње, како наводи проф. др Иван Милићевић, в. д. декана ФТН –а у Чачку, био је све време на примени научних достигнућа у привредном сектору, што је омогућило синергију теоријског и практичног знања, захваљујући којој су привреди понуђени одговарајући образовани кадрови, спремни да се одмах укључе у процес производње.
– Факултет техничких наука је постао једна од највећих научно-образовних институција у централној Србији и значајан центар за стицање савремених знања и вештина. Ову лидерску позицију, очувао је и ојачао кроз стално унапређивање студијских програма, увођење дуалног модела студија у високом образовању, модернизацијом наставног процеса и набавком савремене опреме. Подршку таквом развоју допринело је и ненаставно особље укључивањем и савладавањем информационог система за рад са студентима. Изврсна сарадња са привредом, где студенти реализују део наставе у реалним условима и решавању конкретних проблема, оснивање иновационог инкубатора, континуирано улагање у лабораторијску инфраструктуру и опрему, као и посвећени рад свих запослених, додатно су учврстили улогу Факултета као водеће институције у области техничко-технолошког образовања и истраживања. Данас Факултет сарађује са више од 50 партнерских привредних организација (ЕПС, „Путеви Србије“, „Слобода“, „Унипромет“, „Форверк“, „Пештан“, „Аквапан“, „Електроват“, „Comtrade“, VTOOL, PS Fashion и многе друге), са којима има потписане уговоре о пословно-техничкој сарадњи. Окренутост ка привредним организацијама у непосредном окружењу и даље је приоритетна, јер је то средина из које долази већина студената и у коју се већина њих враћа. На темељима ове сарадње развија се чврста повезаност наше високошколске установе са привредним организацијама у читавој земљи, као и у региону – истакао је проф. Милићевић.
Свесни значаја образовања у развоју свих семената живота, запослени на Факултету су спремни да и у наредном периоду уложе максимум напора да оправдају поверење и несебичну подршку коју су свих ових година добијали како од локалне заједнице, тако и на републичком нивоу. „Децембарска награда Града Чачка“ за њих представља велику част, али и потврду да се посвећени рад и отвореност за сарадњу увек препознају.
– Велика је част и задовољство примити ово значајно признање баш у години када смо обележили пола века постојања. Желим да захвалим свима који су препознали значај и допринос нашег Факултета развоју друштвене заједнице града и номиновали нас за ову награду. Од свог оснивања до данас, ФТН у Чачку уживао је несебичну и континуирану подршку локалне самоуправе. Општина је тада показала пуну спремност да помогне у оснивању ове високошколске установе и да обезбеди свеобухватну подршку њеном развоју. Данас, пола века касније, Град Чачак наставља да буде ослонац развоја нашег Факултета и наш поуздан партнер. Ово признање је доказ да се труд, знање и залагање вреднују, али и подстрек да наставимо да радимо још посвећеније и градимо институцију која образује генерације инжењера и стручњака значајних не само за Чачак, већ и за читаву Србију – поручио је проф. др Милићевић.
В. С.