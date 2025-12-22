Grad

БЕЗ ОРГАНИЗОВАНОГ ДОЧЕКА НОВЕ ГОДИНЕ, ЗА ПРАВОСЛАВНУ КОНЦЕРТ АНЕ БЕКУТЕ

Градско руководство Града Чачка донело је одлуку да неће бити организованог дочека 2026. године, на Градском тргу.

– Град смо окитили и украсили, тако да је свакако присутна свечана атмосфера. Ову одлуку смо донели због целокупе ситуације и уштеда које су нам у плану за наредну годину. Новац ћемо преусмерити за помоћ суграђанима којима је помоћ потребна, део средстава ће ићи Центру за социјални рад, а део ћемо искористити за помоћ суграђанима у лечењу, код којих је реч о тешким оболењима, пре свега, деце – рекао је Владан Милић, заменик градоначелника.


Како је истакао Милић, није се одустало од обележавања Српске Нове године у центру града.

– Када је реч о дочеку Православне нове године, њу ћемо традиционално обележити концертом на Градском тргу, овога пута наступаће Ана Бекута – рекао је Милић.

