БЕЗ ОРГАНИЗОВАНОГ ДОЧЕКА НОВЕ ГОДИНЕ, ЗА ПРАВОСЛАВНУ КОНЦЕРТ АНЕ БЕКУТЕ

Od danas u Čačku se ponovo vraća naplata parkinga putem SMS, najavio je juče direktor JP “Parking servis” Zoran Blagojević. — VIP i Telenor sigurno počinju sa pružanjem ove usluge, dok još uvek čekamo dopis Telekoma, da li će omogućiti uslugu od sutra ili od petka. Radnici “Parking servisa” i dalje će raditi na terenu, […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

