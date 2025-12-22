УДРУЖЕЊЕ ПЧЕЛАРА „ЧАЧАК“ ПРИПРЕМИЛО ПРИГОДНЕ ПОКЛОНЕ ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПЧЕЛАРСТВУ
СВАКОМ НОВОМ ЧЛАНУ НА ДАР РОЈ ПЧЕЛА!
У оквиру обележавања 130 година развоја пчеларства у Чачку, Удружење пчелара „Чачак“ обрадоваће и старе и нове чланове ове организације пригодним поклонима. Акција је покренута на иницијативу Управног одбора Удружења пчелара „Чачак“, а њен главни циљ је омасовљење и подмлађивање чланства. Свим члановима Удружења биће уручене блузе са капама, средство за третирање варое, док ће почетници у пчеларству након учлањавања, осим наведених поклона добити и по рој пчела, димилицу, нож и рукавице. Сви који желе да се баве пчеларством и заснују сопствене пчелињаке или их већ имају, али из неких разлога до сада нису постали чланови, то могу учинити у просторијама Удржења, у Улици цара Лазара бр. 33, сваког уторка и четвртка, од 17 до 19 часова.
Стари чланови Удружења пчелара „Чачак“ већ увелико уплаћују чланарину за наредну годину, а када је реч о пријему нових, било да је реч о почетницима или пчеларима који већ имају пчелињаке и одређена искуства, свакако би требало да размисле да постану део ове организације, јер ће им то омогућити и бројне погодности. Врата Удружења су им увек широм отворена.
– Одлучили смо да у оквиру обележавања 130 година пчеларске традиције у чачанском крају позовемо житеље са територије града Чачка, пре свега младе, који желе и имају услова да се баве пчеларством, да се учлане у наше удружење. За нове чланове смо припремили поклоне у знак добродошлице и на тај начин желимо да им упутимо поруку да ће Удружење увек бити ту за њих, пре свега, давањем корисних савета за све проблеме са којима се суочавају у свакодневној пчеларској пракси, али и обезбеђивањем и неких других олакшица попут организовања бројних едукација и заједничког наступа на локалним и неким другим изложбама и сајмовима меда и осталих пчеларских производа. Припремили смо и за старе и за нове чланове укупно 120 блуза и капа са натписом: „130 година пчеларства у Чачку“. Сваки пчелар који се учлани у Удружење и плати чланарину од 2.000 динара, поред блузе и капе, добиће календар и 20 милиграма „Митака“, средства за обарање варое. Почетницима у пчеларству дароваћемо и по рој пчела, димилицу, нож и рукавице. Када је реч о ројевима пчела, неопходно је да сваки нови члан припреми кошницу – објашњава Драгољуб Стефановић, председник Удружења пчелара „Чачак“, који се, иначе, пчеларством бави већ 45 година.
Удружење пчелара „Чачак“ је од Центра за неговање традиције добило 100.000 динара за набавку лекова за пчеле за наредну годину. За сваког члана Удружења ће бити издвојено по 1.000 динара за лекове за пчелиња друштва, док ће разлику до укупне вредности наруџбине сносити сами пчелари. Новац ће бити равномерно распоређен свим члановима, како би, како наводи Стефановић, сви били једнако испоштовани, без обзира колико пчелињих друштава имају у својим пчелињацима.
– Покушавамо да анимирамо пчеларе да уђу у наше удружење, јер их има много неучлањених, можда и више од 500, углавном са мањим бројем кошница. Желимо да заинтересујемо за пчеларство, пре свега, младе људе, који ће уколико постану чланови Удружења имати могућност да се едукују, прошире своја знања о пчеларству и након тога постану успешни пчелари. За оне који су незапослени, пчеларство би могло бити солидан извор прихода, уколико имају одговарајуће услове за то. Има много пчелара са мањим бројем кошница пчела, који немају од кога да затраже савет када се појави зараза на пчелињаку, рецимо америчка куга, која није излечива и због које, како се не би проширила, нико у кругу од пет километара не би требало било где да сели пчеле. У таквим случајевима пчеле се спаљују, а држава надокнађује штету, међутим, како се такве појаве често и не региструју, увек постоји могућност да се зараза пренесе. Због тога је јако важно, као и због бројних олакшица, да се пчелари учлане у неко од удружења, где увек могу добити савет искуснијих колега и друге расположиве видове подршке – навео је Стефановић.
Удружење пчелара „Чачак“ тренутно има око 90 чланова, чија је просечна старост између 50 и 60 година. Због великих изазова са којима се пчелари све више сусрећу и лошијих ефеката које постижу у пчеларењу, у протекле три, четири године, дошло је до осипања чланства. Због такве ситуације, све више пажње се посвећује едукацији пчелара, како би у наредном периоду могли адекватно да одговоре на све наглашенији утицај климатских промена на пчеле и успели да сачувају и оснаже своја пчелиња друштва, што представља најважнији услов за постизање бољих финансијских ефеката у пчеларству.
Председник Удружења пчелара „Чачак“ најављује да ће после Никољдана бити организовано предавање за пчеларе, а након тога још једно у јануру. Предавања о најактуелнијим темама у пчеларству, о којима ће говорити истатнути стручњаци у овој области, биће организована у просторијама Удружења. На првом предавању чачански пчелари ће имати прилику да поделе своја искуства и разреше недоумице у разговору са Иваном Васиљевићем из Крагујевца који има око 300 кошница пчела и одгојни центар за матице са више од 1.200 оплодњака.
Удружење се постарало да за своје чланове обезбеди и погаче за прихрану пчела по веома приступачној цени.
В. С.