Broj novozaraženih ponovo raste, da li će biti pooštravanja mera

Imunolog i član Kriznog štaba Srđa Janković kaže za RTS da može postati neophodno i da se donesu strože mere, ali da je u ovom trenutku mnogo važnije da se ove mere sprovedu. Napominje da je za efekat vakcinacije na kolektivnom nivou još rano, i nada se da će biti vidljiv tokom ove godine.

I pored gotovo milion vakcinisanih građana, broj ljudi koji se dnevno zarazi koronavirusom ne pada.

Ističe da razume ljude koji su okupljeni u kafićima i da je to ljudska potreba, ali ukazuje i na lekare u crvenim zonama koji neposredno leče obolele.

„U suštini, mi imamo svoj zadatak i veoma smo razočarani kada ne dopiremo do jednog broja ljudi. Do nekih ljudi očigledno nije moguće dopreti“, kaže Janković.

Navodi da Krizni štab pokušava da dopre do što više ljudi, da se svakome obrati na neposredan način i stavi naglasak na činjenice.

„Ovo je teška borba. Vidite, i u svetu veliki deo građana dovodi u pitanje mere, čak i tamo gde su brojevi još gori. Imate proteste. U Holandiji su ljudi demolirali gradove zato što je zabranjeno da se uveče okupljaju. To je veoma liberalna zemlja, ima dugu tradiciju građanske svesti, ipak nisu izbegli takvu sudbinu“, ukazuje Janković.

Što se tiče situacije na skijalištima, Janković navodi da je medicinski deo Kriznog štaba, što je inicijalno bilo i usvojeno kada je odobrena skijaška sezona, stajao na stanovištu da se može dozvoliti samo 30 odsto punog kapaciteta.

„Da li je bilo tako, to treba analizirati“, kaže član Kriznog štaba.

