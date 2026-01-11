Društvo

БУДИТЕ ОПРЕЗНИ У САОБРАЋАЈУ!

ЈП „Путеви Србије“ апелује на све учеснике у саобраћају да буду посебно опрезни због најављених ниских температура у јутарњим и вечерњим сатима када постоји могућност појаве местимичне поледице и магле, поготово на деоницама које се простиру дуж речних токова, котлина, клисура као и на путним објектима.

Саветујемо возаче да не крећу на пут без обавезне зимске опреме и да прилагоде вожњу условима на путу.

Сва расположива механизација је на терену 24 часа и екипе путара су у приправности и спремне да интервенишу у циљу безбедног одвијања саобраћаја.

ЈП „Путеви Србије“

Копаоник – 13. поход Преображења

Субота, 19. август од 5:45 до 20 часова (традиционална планинарска акција ПСД “Сребрнац“ – Брус) ПЛАН АКЦИЈЕ: Полазак у 06:00 испред локомотиве, обавезно доћи 15 минута раније. Вожња: Чачак –Трстеник – Брус, уз једну краћу паузу у току пута. 8:00 – 9:00 – окупљање планинара у селу Лепенац, испред манастира Свети Стефан (5км од Бруса […]

Први новембарски дан сунчан, крајем дана наоблачење

Сунчано, а крајем дана ново наоблачење. Ујутру од 6 до 11 степени, највиша дневна температура од 16 до 21. У Београду ведро, највиша дневна температура 19 степени. Променљиво облачно и свежије, у већем делу дана суво са сунчаним интервалима, а на југу и истоку земље са ређом појавом краткотрајне кише. Највиша дневна температура до 21 степен. […]
VREMENSKA PROGNOZA ZA DANAS

Danas pretežno sunčano i još malo toplije negio juče. Vetar slab i umeren, zapadni i jugozapadni. Jutarnja temperatura od 14 do 22, dnevna od 32 do 35 stepeni. U Čačku minimalna 20, maksimanlna 33 stepena Celzijusa. U toku noći vetar na severu Srbije uz razvoj oblačnosti lokalno je moguć i kratkotrajni pljusak. U utorak pretežno […]

