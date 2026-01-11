БУДИТЕ ОПРЕЗНИ У САОБРАЋАЈУ!

ЈП „Путеви Србије“ апелује на све учеснике у саобраћају да буду посебно опрезни због најављених ниских температура у јутарњим и вечерњим сатима када постоји могућност појаве местимичне поледице и магле, поготово на деоницама које се простиру дуж речних токова, котлина, клисура као и на путним објектима.
Саветујемо возаче да не крећу на пут без обавезне зимске опреме и да прилагоде вожњу условима на путу.
Сва расположива механизација је на терену 24 часа и екипе путара су у приправности и спремне да интервенишу у циљу безбедног одвијања саобраћаја.
ЈП „Путеви Србије“