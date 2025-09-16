Čačak dobija prvi lifestyle retail park u Srbiji – BIG Čačak

Kupovina, zabava i uživanje – sve na jednom mestu!

U četvrtak, 18. septembra, Čačak postaje bogatiji za novu destinaciju koja će zauvek promeniti način na koji grad i region doživljavaju šoping. Na adresi Ulica Nikole Tesle 11 otvara se BIG Čačak, prvi lifestyle retail park u Srbiji – prostor u kojem se kupovina pretvara u doživljaj, a šoping postaje mesto susreta, zabave i uživanja za sve generacije.

Na više od 16.500 kvadratnih metara okupljeni su domaći i međunarodni brendovi, od kojih mnogi po prvi put stižu u Čačak – među njima su Cinegrand bioskop, Pandora, Fashion&Friends, New Yorker, Beosport, Dexy Co, Gigatron, Lisca i brojni drugi. Poseban značaj ima i IKEA, koja upravo ovde po prvi put širi svoju ponudu južno od Beograda.

Od prvih sati otvaranja u 10 časova, posetioce očekuju posebni popusti, pokloni, muzika, zabava i brojna iznenađenja u radnjama. U 17 časova počinje svečani kulturno-umetnički program: nastupiće hor Čarolija, potom KUD Abrašević, a publiku će oduševiti i jedinstvena plesna trupa Una Saga Serbica. Veče kulminira u 19 časova, kada će na glavnoj bini zasvirati i zapevati regionalna muzička zvezda – Sergej Ćetković.

Čačak će tog dana postati epicentar dobre energije i zabave. Dođite da zajedno obeležimo otvaranje prvog lifestyle retail parka u Srbiji i otkrijemo novo mesto susreta, šopinga i zajedničkih doživljaja – BIG Čačak!

