Čačak dobija prvi lifestyle retail park u Srbiji – BIG Čačak

Kupovina, zabava i uživanje – sve na jednom mestu!

U četvrtak, 18. septembra, Čačak postaje bogatiji za novu destinaciju koja će zauvek promeniti način na koji grad i region doživljavaju šoping. Na adresi Ulica Nikole Tesle 11 otvara se BIG Čačak, prvi lifestyle retail park u Srbiji – prostor u kojem se kupovina pretvara u doživljaj, a šoping postaje mesto susreta, zabave i uživanja za sve generacije.

Na više od 16.500 kvadratnih metara okupljeni su domaći i međunarodni brendovi, od kojih mnogi po prvi put stižu u Čačak – među njima su Cinegrand bioskop, Pandora, Fashion&Friends, New Yorker, Beosport, Dexy Co, Gigatron, Lisca i brojni drugi. Poseban značaj ima i IKEA, koja upravo ovde po prvi put širi svoju ponudu južno od Beograda.

Od prvih sati otvaranja u 10 časova, posetioce očekuju posebni popusti, pokloni, muzika, zabava i brojna iznenađenja u radnjama. U 17 časova počinje svečani kulturno-umetnički program: nastupiće hor Čarolija, potom KUD Abrašević, a publiku će oduševiti i jedinstvena plesna trupa Una Saga Serbica. Veče kulminira u 19 časova, kada će na glavnoj bini zasvirati i zapevati regionalna muzička zvezda – Sergej Ćetković.

Čačak će tog dana postati epicentar dobre energije i zabave. Dođite da zajedno obeležimo otvaranje prvog lifestyle retail parka u Srbiji i otkrijemo novo mesto susreta, šopinga i zajedničkih doživljaja – BIG Čačak!

ПО НАЛОГУ КОМУНАЛНЕ МИЛИЦИЈЕ ОЧИШЋЕНЕ ДЕПОНИЈЕ У ГОРЊОЈ ГОРЕВНИЦИ

НЕМА „ЗАСТАРЕЛИХ“ ДОКАЗА На самој тромеђи Горње Горевнице, Милићеваца и Срезојеваца налази се „Цветни врх“, који заиста заслужује ово име. Високи борови у ове зимске дане употпуњују идиличну слику. Чини се, какав чист и леп предео! Томе посебно доприноси белина снега која бар привремено секрива све оно што човек запрља. У то смо се уверили […]

Društvo

SERVISNE INFORMACIJE za ponedeljak, 26. oktobar

SERVISNE INFORMACIJE za ponedeljak, 26. oktobar PORODILIŠTETokom protekla 24 sata u Porodilištu čačanske Bolnice rodjen je jedan dečak. HITNA POMOĆZa protekla 24 sata obavljeno je 19 pregleda u ambulanti i 44 kućne posete. BEZBEDNOST SAOBRAĆAJA                                      U protekla 24 časa na području Grada Čačka  dogodilo se pet saobraćajnih nezgode, u tri nezgode je je šest lica zadobilo lake […]
Društvo

ЗА ПРЕВЕНЦИЈУ И РАНО ОТКРИВАЊЕ БОЛЕСТИ

ПОЧЕО СА РАДОМ МАМОГРАФ НАЈНОВИЈЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ У ЧАЧАНСКОЈ БОЛНИЦИ У Општој болници Чачак почео је са радом мамограф најновије генерације, добијен од Министарства здравља Републике Србије. Дигитални мамограф „General Electric” вредности око 30 милиона динара доступан је свим пацијентима из Моравичког округа.  Мамографија је неинвазивна метода прегледа којом се добија слика дојки уз помоћ рентгенског […]

