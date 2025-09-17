Данас променљиво облачно и свежије

Данас променљиво облачно, ветровито и осетно свежије. Највиша температура до 24 степена, у Београду до 23 степена.
Према прогнози РХМЗ-а, очекује се променљиво облачно, ветровито и свежије, само ће на истоку и југу Србије ујутру бити облачно са кишом и локалним пљусковима са грмљавином. Престанак падавина уследиће током преподнева.
Дуваће умерен, повремено и јак северозападни ветар, на истоку Србије краткотрајно и са олујним ударима. Ветар ће касније после подне бити у слабљењу.
Најнижа температура биће од 11 до 16 степени, а највиша дневна од 20 до 24.
Биометеоролошка прогноза
Очекиване биометеоролошке прилике изазваће уобичајене тегобе код већине хронично оболелих. Астматичарима, нервно лабилним и срчаним болесницима се саветује посебан опрез.
Код метеоропата ће бити најизраженији главобоља и поремећај сна.
Препоручује се повећана пажња у саобраћају.
У Београду променљиво облачно, ветровито и свежије време.
Дуваће умерен, повремено и јак северозападни ветар, касније после подне у слабљењу.
Најнижа температура биће око 14 степени, а највиша дневна око 23 степена.
Идућих седам дана у Србији ће бити претежно сунчано, ујутру свеже, док ће дневна температура бити у постепеном порасту, па се за викенд и почетком наредне седмице поново очекују вредности око и мало изнад 30 степени.