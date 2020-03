ČAČAK NA POŠTANSKOJ MARKICI

Posle 85 dana, kupališna sezona na gradskim bazenima se završava, a nadležni u Sportskom centru “Mladost” kažu da je bila najuspešnija do sada. “Na prvom mestu moram istaći da je sa aspekta bezbednosti sezona bila besprekorna. To je svakako najbitnije i to je podatak koji nas sve u SC ‘Mladost’ čini izuzetno zadovoljnim. Za osamdesetak […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук