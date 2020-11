ČAČANKA KATARINA MISAILOVIĆ POKRENULA WEB SAJT POSVEĆEN UMETNOSTI

Sajt „Videosound Art Magazine“ pokrenut je 16. oktobra ove godine i bavi ljudima koji su kreativni, maštoviti i drugačiji – onima koji, prema rečima autorke, „stvari rade“, isključivo na svoj način.

–Umetnost je uzvišena ljudska delatnost koja budi humanost u nama, koja čini da razmišljamo svojom glavom i uči nas da stvari nisu samo crno – bele. Dokazano je da u najranijoj dobi, pomaže u izgradnji ličnosti i karaktera, kao njegovog ključnog obeležja. I dok se u današnjem svetu vode borbe za prevlast – jedan deo planete besramno juri za novcem i moći, a drugi deo se bori za koricu hleba, čovecanstvo se polako gubi – kaže za „Glas“ naša koleginica Katarina Misailović, koja poslednjih nekoliko godina živi i radi u Beogradu.

Videosound Art Magazine je web magazin koji se bavi svim oblastima umetnosti, između ostalog, i kroz intervjue sa različitim umetnicima. Pored vesti i najava interesantnih događaja, magazin nudi i rubriku „Portret“ , koja kroz razgovor sa kreativnim i talentovanim ljudima, ima za cilj da predstavi njihov stvaralački rad, kao i samog umetnika.

-Ideja vezana za pokretanje magazina, javila se još pre dve godine, ali je tada bila samo u formi zamisli. Da bi čitava priča dobila svoj oblik, bilo je potrebno da prođe izvesno vreme. Sajt je zvanično krenuo sa radom 16. oktobra, ove godine, ali su iza toga, meseci pripreme, kao i rada na intervjuima i portretima . Sam početak rada magazina obeležili su muzički stvaraoci, iz razloga što je muzika oblast kojom sam se najčešće bavila kroz svoje TV emisije. Ipak, kao što sam već pomenula, Magazin je otvoren i biće otvoren za umetnike iz najrazličitijih oblasti umetnosti i kulture – ističe Kaća Misailović.

U okviru Videosound Art magazina postoji i video produkcija, koja uskoro kreće sa radom. U ekipi je dugogodišnji kolega Miki Zlatić, snimatelj na nekadašnoj Televiziji Čačak. Njegovo iskustvo i specifican snimateljski senzibilitet, su od velike važnosti za medij koji se bavi umetnicima i njihovim delima, navodi Katarina.

-Pored Ljubavi, jedino je Umetnost ta, koja budi ljudsko u nama. Zato je potrebno podržati umetnike u nihovom stvaralaštvu, jer njihov rad čini svet boljim i lepšim. Moderna tehnologija ne povezuje ljude. Umetnost je ta koja spaja. Njen jezik je univerzalan i govori kroz emocije. Ako bi Planeta bila ljudsko telo, umetnost bi bila njena Duša. Kada pomažete Umetnicima, vi zapravo lečite Čovečanstvo, i na jedan korak ste bliže izlečenju Sveta – smatra naša ljupka sagovornica, a da iza ovog sajta stoji ozbiljna, studiozna i kompetentna osoba svedoče i segmenti njene profesionalne biografije u kojoj dominiraju zapažene i digogodišnje emisije iz oblasti muzike svih žanrova.

Z. L. S.

ZNAČAJNO TELVIZIJSKO ISKUSTVO

U radnoj biografiji Katarine Misailović stoji da je bila novinar informativne i redakcije za kulturu, autor, voditelj, i muzički urednik Televizije Čačak od 2000. do 2008. godine. Iste godine radila je kao novinar, autor i voditelj na Televiziji Telemark, a bila je i reporter/ saradnik Radio Čačka od decembra 1999. do marta 2000. godine. Pamtimo njene rafinirane autorske emisije realizovane tokom rada na TV Čačak „VIDEO SOUND“ (Rock muzika), „SOBA PASTELNIH TONOVA“ (Klasična i jazz muzika), „SOBA“ (emisija istraživačkog tipa – muzika kao fenomen i uticaj muzičke umetnosti na razvoj društva; razvojno – psihološke osnove muzike). Emisiju ART OF SOUND (Rock i pop) realizovala je na TV Telemark, 2008. godine. Prezenter je i novinar- saradnik u emisiji MO SPORT na SOS Kanalu, 2009, novinar – saradnik na portalima „Ozon Press“ i „Čačanski glas“ 2015, urednik i novinar na sajtu „Uzor – Udruženje za očuvanje rock-a“, od 2016. godine do danas.

Link na kome se može pratiti sajt novog magazina posvećenog umetničkom svetu današnjice je: https://vsartmagazine.com/