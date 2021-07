ЧАЧАНСКА ЦРНА – СКРОМНА У ЗАХТЕВИМА, ИЗДАШНА У РОДУ

Izvor: RTS Temperatura u padu, ali i dalje iznad proseka Ujutro i pre podne po kotlinama i dolinama biće magle. Od sredine dana pretežno sunčano. Najviša temperatura do 16 stepeni. Temperatura u padu, ali i dalje iznad proseka za ovo doba godine. Jutarnja temperatura od nule do 7, tokom dana od 11 do 16 stepeni. […]

