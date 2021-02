Još nije vreme za popuštanje mera, Tiodorović otkriva kada možemo da odahnemo

Krizni štab će sutra razgovarati o epidemijskoj situaciji, toku vakcinacije i merama – hoće li ih ublažiti i od čega to zavisi. Epidemiolog i član Kriznog štaba Branislav Tiodorović rekao je za RTS da je epidemijska kriva zaravnjena na visokom nivou, i da svaki dan imamo barem 20 do 25 odsto potvrđenih od ukupnog broja testiranih.



„U poslednjih nekoliko dana raste broj prvih pregleda u kovid ambulantama što govori da je virus tu. Javljaju se čak i porodične infekcije i moramo da računamo da je zbog lepog vremena, došlo je do većeg opuštanja jer nisu korišćene sve mere koje su predviđene“, istakao je Tiodorović.



On kaže da opuštanje može da razume, psihološki je ovo veoma težak problem, traje predugo, ali je siguran da ceo medicinski deo Kriznog štaba misli da je vrlo važno da očuvamo barem narednih dana situaciju na ovom nivou, da se mere poštuju, da nema popuštanja, da izdržimo dok se vakcinacija bude sprovodila.



„Vrlo je važno da za vakcinaciju imamo mirniju situaciju, opadajući trend obolevanja, da se vakciniše mnogo veći broj ljudi, i da na taj način obezbedimo kolektivni imunitet“, rekao je Tiodorović.



Podseća da je u celoj Srbiji više od pola miliona vakcinisanih, a sutra počinje i davanje druge doze vakcine.

„Može se reći da imamo dobar trend, ali treba nam brže, zavisi od priliva vakcina“, smatra Tiodorović.



Govoreći o predstojećoj fudbalskoj utakmici 18. februara u Beogradu, Tiodorović ukazuje na to da su nam potrebne sportske aktivnosti, da on podržava sport i da je za to da se obezbede uslovi, ali sada bi dopuštanje takve utakmice sa preko 15.000 gledalaca, bio ogroman rizik koji bi mogao da proizvede neki novi talas.



Tiodorović je rekao da ako bi vakcinacija išla brže, da se obuhvati tri miliona ljudi i smiri situacija – onda bi na leto mogli izaći iz ove situacije i ući u kontrolisanu i možda bi mogli da idemo na letovanje.

Izvor: RTS