ОБЛАЦИ И СУНЦЕ

Извор: РТС, РХМЗ
Ујутро и пре подне биће умерено до потпуно облачно, на југозападу, југу и југоистоку местимично са кишом, а током дана суво уз краткотрајно разведравање, па се у већини места очекују и дужи сунчани интервали. Највиша дневна температура до 16 степени.
Ветар слаб и умерен, ујутро северни и северозападни који ће на истоку бити и повремено јак, а током дана у скретању на јужни и југоисточни правац. Јутарња температура ће се кретати од шест до 10 степени, а највиша дневна од 12 до 16 степени.
Пре подне облачно, током дана са сунчаним интервалимаКрајем дана на северу очекује се ново наоблачење са кишом, које ће се током ноћи проширити и на већи део западне и централне Србије.
У Београду ујутро облачно и суво, а током дана мало до умерено облачно са сунчаним интервалима. Ветар ће бити слаб и умерен, ујутро северозападни, а од средине дана јужни и југоисточни.
Јутарња температура око осам степени, а највиша дневна око 14 степени, док се током ноћи очекује ново наоблачење са кишом.
Републички хидрометеоролошки завод је издао упозорење за подручје јужне и југоисточне Србије на већу количину падавина.
До понедељка ујутро на југу и југоистоку Србије локално се очекује већа количина падавина, у већини места од 20 до 40, а понегде и до 70 милиметара кише.
Променљиво расположење и главобоља код метеоропата
Кардиоваскуларним и психијатријским болесницима, као и особама са респираторним обољењима се и даље саветује извесна опрезност.
Променљиво расположење и главобоља су могући код метеоропата. Опрез се саветује учесницима у саобраћају.
Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 3. новембра, у уторак ујутро и пре подне очекује се престанак падавина, а током дана разведравање уз умерен и јак северозападни ветар, нарочито у Војводини, источној Србији и на планинама.
Затим се до краја октобра и почетком новембра очекује мало и умерено облачно и углавном суво са периодима сунчаног времена, али и све топлије, па се поново очекују дани са максималном температуром у већини места од 20 до 22 степена.
Краткотрајна киша биће веома ретка, односно изолована појава само у петак и суботу, 31. октобра и 1. новембра.