ОБЛАЦИ И СУНЦЕ

Ујутро и пре подне биће умерено до потпуно облачно, на југозападу, југу и југоистоку местимично са кишом, а током дана суво уз краткотрајно разведравање, па се у већини места очекују и дужи сунчани интервали. Највиша дневна температура до 16 степени.

Фото: Јасна Баралић

Ветар слаб и умерен, ујутро северни и северозападни који ће на истоку бити и повремено јак, а током дана у скретању на јужни и југоисточни правац. Јутарња температура ће се кретати од шест до 10 степени, а највиша дневна од 12 до 16 степени.

Пре подне облачно, током дана са сунчаним интервалимаКрајем дана на северу очекује се ново наоблачење са кишом, које ће се током ноћи проширити и на већи део западне и централне Србије.

У Београду ујутро облачно и суво, а током дана мало до умерено облачно са сунчаним интервалима. Ветар ће бити слаб и умерен, ујутро северозападни, а од средине дана јужни и југоисточни.

Јутарња температура око осам степени, а највиша дневна око 14 степени, док се током ноћи очекује ново наоблачење са кишом.

Републички хидрометеоролошки завод је издао упозорење за подручје јужне и југоисточне Србије на већу количину падавина.

До понедељка ујутро на југу и југоистоку Србије локално се очекује већа количина падавина, у већини места од 20 до 40, а понегде и до 70 милиметара кише.

Променљиво расположење и главобоља код метеоропата

Кардиоваскуларним и психијатријским болесницима, као и особама са респираторним обољењима се и даље саветује извесна опрезност.

Променљиво расположење и главобоља су могући код метеоропата. Опрез се саветује учесницима у саобраћају.

Према изгледима времена у Србији за наредних седам дана, до 3. новембра, у уторак ујутро и пре подне очекује се престанак падавина, а током дана разведравање уз умерен и јак северозападни ветар, нарочито у Војводини, источној Србији и на планинама.

Затим се до краја октобра и почетком новембра очекује мало и умерено облачно и углавном суво са периодима сунчаног времена, али и све топлије, па се поново очекују дани са максималном температуром у већини места од 20 до 22 степена.

Краткотрајна киша биће веома ретка, односно изолована појава само у петак и суботу, 31. октобра и 1. новембра.

бебе 2
Društvo Grad

ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА

G. D.

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ТРИ БЕБЕ, ДВА ДЕЧАКА И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА. Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине. Извор: Ча глас

БОЛНИЦА, Фото: Милица Матовић
Društvo Zdravstvo

КОВИД: Хоспитализоване ковид позитивне трудница и породиља

G. D.

За последња 24 часа у пријемно – тријажној амбуланти Опште болнице Чачак, са симптомима и знацима ковид инфекције није било прегледа.На одељењу гинекологије хоспитализована је једна Covid позитивна трудница. Од 162 узорка из Чачка позитивних је 31, из Горњег Милановца од 76 узорака позитивних је 8, из Лучана од 20 узорака позитивних је 4 и […]
Društvo

SUTRA OTVARANJE PONUDA ZA IZGRADNJU MORAVSKOG KORIDORA

I. М.

Ponude na tenderu za izbor strateškog partnera za gradnju Moravskog koridora, auto-puta od Preljine do Pojata, biće otvorene u utorak (27. avgusta), a radovi bi mogli da počnu u septembru, izjavila je u nedelju (25. avgusta) potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva Zorana Mihajlović. Budući auto-put, čija je dužina 112 kilometara, a širina 30 metara, imaće ukupno […]

