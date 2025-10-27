У ЧАЧАНСКОМ ИНСТИТУТУ ЗА ВОЋАРСТВО ОД 1. НОВЕМБРА ПОЧИЊЕ ПРОДАЈА САДНИЦА
ЗДРАВ САДНИ МАТЕРИЈАЛ – ГАРАНЦИЈА УСПЕШНЕ ПРОИЗВОДЊЕ
У чачанском Институту за воћарство од 1. новембра почиње продаја садница и она ће трајати све до краја априла наредне године. За подизање нових засада воћа током ове јесени, као и за предстојећу пролећну садњу, ова реномирана научно-истраживачка установа је произвела довољну количину квалитетног садног материјала произведеног по свим стандардима које прописује наше домаће законодавство. У понуди су сертификоване и стандардне категорије садница јабучастог, коштичавог и језграстог воћа, као и малине и купине. Када је реч о ценама, поскупеле су само саднице коштичавог воћа за око 50 динара, док су се све остале задржале на прошлогодишњем нивоу.
Чачански Институт за воћарство је и ове године произвео квалитетан садни материјал различитих врста воћа, негде око 80.000 садница, што је на приближно истом нивоу као и прошле године. Најдоминантније место у расадничкој производњи заузимају саднице шљиве (око 50.000), које су најтраженије на нашем тржишту.
– Како се показало претходних дана, воћари су и даље највише заинтересовани управо за саднице шљиве и то је нешто што се понавља у последњих десететак до 15 година, а то и јесте основни разлог што ова воћна врста има примат у нашој производњи. Доминантно место имају четири сорте шљиве: „чачанска родна“, „чачанска лепотица“, „стенлеј“ и „Нада“, које су најтраженије на нашем тржишту, али имамо и све остале сорте које су створене у нашем Институту. Поред шљиве, у понуди имамо и око 30.000 садница осталих воћних врста – трешње, вишње, јабуке, крушке, кајсије, ораха и леске, купине, малине… У последње две године смањили смо производњу садница малине због великих проблема са којима се суочавају произвођачи овог воћа, што је резултирало смањењем потражње. Производимо садни материјал виших категорија за подизање матичњака и неку мању количину садница малине за комерцијалну продају, а кад је реч о купини, имамо довољне количине „чачанске бестрне“, тако да воћари не треба да брину – наводи др Дарко Јевремовић, директор Института за воћарство, посебно истичући да се малина и купина могу садити у неком ширем временском интервалу, јер је реч о контејнерским садницама .
Када говоримо о ценама, готово да су остале на прошлогодишњем нивоу. Једино су поскупеле саднице коштичавог воћа за 50 динара, тако да шљива и кајсија коштају 450 динара. Како објашњава др Јевремовић, то је једино повећање у односу на прошлу годину и оно је минимално, уколико се узме у обзир у којој су мери поскупели сви инпути у производњи.
Сви пољопривредници који су планирали да подижу воћне засаде ове јесени, требало би пре саме садње да обаве и завршну обраду земљишта, истичу у Институту за воћарство.
– Ако до сада нису пооране планиране парцеле за подизање засада, саветујемо да се то што пре обави, јер земљиште сада има идеалну влажност. Уколико нас послуже повољни временски услови, најбоље је да се одмах након орања уради завршна обрада земљишта, како би се засновали засади до краја новембра или децембра. Садња је могућа и током јануара и фебруара, уколико дневне температуре буду изнад нуле. Ипак, саветујемо што ранију садњу због бољег укорењавања биљака и бољег развоја са кретањем вегетације, мада воћњаци могу да се подижу и на пролеће, али се у тим првим пролећним месецима мора обезбедити заливање садница ако не буде кише – каже наш саговорник.
Саднице се могу купити у продавници која се налази у кругу Института. Поред тога, последњих година је заживела пракса продаје садног материјала путем интернета. Институт има своју веб страницу и око 20 одсто целокупног садног материјала се продаје „онлајн“. Након пријема наруџбина, саднице брзом поштом врло брзо стижу на кућне адресе.
Садни материјал чачанског Института за воћарство је препознатљив по свом квалитету, тако да има купце како у чачанском крају, тако и у осталим деловима Србије. Део купаца је и из Црне Горе, Северне Македоније и Републике Српске.
В. С.
ПОЈАЧАНА ТРАЖЊА И ЗА САДНИЦАМА МАЛИНЕ
Др Александар Лепосавић, научни саветник Института за воћарство, каже да је ове јесени уочено повећано интересовање пољопривредника и за подизање нових засада малине, јер је у овој години ово извозно воће постигло бољу откупну цену. Институт у овој сезони располаже неким мањим количинама садница малине , али ће у 2026. имати у понуди веће количине садница „виламета“ и „микера“, јер су то сорте које су и даље веома тражене на светском тржишту.
– Произвођачи су дефинитивно схватили какве проблеме могу имати када купују саднице од сумњивих продаваца, које нису сертификоване. У таквим случајевима, штету најчешће нема ко да им надокнади, а поред лошег здравственог статуса садница, појављује се и проблем сортне неидентичности, тако да уместо сорте коју су желели добијају неке мутанте – саднице које не рађају и због тога је покренут велики број судских спорова у нашој земљи – напомиње др Лепосавић и још једном упућује савет воћарима да садни материјал набављају искључиво од регистрованих произвођача.