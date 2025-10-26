Slične Vesti
„TREPČANAC“ – potreban pomoćni radnik u kuhinji
POSLODAVAC: SUR „TREPČANAC“ ADRESA: Ibarska Magistrala bb, Donja Trepča, Čačak Telefon: 060/0824-020 Lice za kontakt: Milan Đoković Naziv posla: POMOĆNI RADNIK U KUHINJI Broj traženih izvršilaca: 1 (jedan) Obrazovanje: bez obzira na zanimanje i stepen stručne spreme Radno iskustvo: nebitno Uslovi rada i ostali uslovi: rad u smenama, obezbeđena ishrana Vrsta zaposlenja: na neodređeno vreme […]
Огласи и рекламе, 25. фебруар
Огласи и рекламе, 25. фебруар