„TREPČANAC“ – potreban pomoćni radnik u kuhinji

POSLODAVAC:  SUR „TREPČANAC“ ADRESA: Ibarska Magistrala bb, Donja Trepča, Čačak Telefon: 060/0824-020 Lice za kontakt: Milan Đoković Naziv posla: POMOĆNI RADNIK U KUHINJI Broj traženih izvršilaca: 1 (jedan) Obrazovanje: bez obzira na zanimanje i stepen stručne spreme Radno iskustvo: nebitno Uslovi rada i ostali uslovi: rad u smenama, obezbeđena ishrana Vrsta zaposlenja: na neodređeno vreme […]

Огласи и рекламе, 25. фебруар

Огласи и рекламе, 25. фебруар
STAR DANCE – UPIS NOVIH ČLANOVA!

