ЧАЧАНСКА ЛОВИШТА ДОБРО ОПСКРБЉЕНА ХРАНОМ ЗА ЖИВОТИЊЕ
НИЈЕ БИЛО НЕПЛАНИРАНИХ ГУБИТАКА ДИВЉАЧИ!
Током ледених дана, који су нашу земљу захватили почетком године и трајали готово до половине јануара, у чачанским ловиштима није било обуставе лова, али је превентивно изношена храна за животиње. Упркос екстремно ниским температурама које су забелeжене у првој половини овог месеца није било непланираних губитака дивљачи, али, због нових талаза захлаћења који се најављују, како истичу у Ловишту „Јелица“, током читаве зиме велика пажња биће посвећена обезбеђивању довољних количина хране за дивљач, која ће редовно бити изношена у хранилишта, како би се избегли непланирани губици.
У условима снежних падавина и ниских температура у ловиштима широм Србије поштују се инструкције Управе за шуме, али се њихова примена разликује у зависности од околности које постоје на одређеним подручјима. У ловиштима на чачанском подручју – „Јелица“, „Бресница“ и „Јежевичка река“, обезбеђене су довољне количине хране за зимски период, тако да дивљач током ледених и снежних дана у првој половини јануара није била угрожена – истакао је за „Чачански глас“ управник Ловишта „Јелица“ Братислав Бојовић, истовремено напомињући да се храна током зимских месеци превентивно износи на хранилишта и када нема екстремних услова.
– Велике количине хране изнели смо на хранилишта у првој половини овог месеца у свим ловиштима на територији града Чачка. Превасходно је реч о изношењу кукуруза у клипу, како би дивљач могла да задовољи своје енергетске потребе и да преживи зимске дане. Губитака у ловиштима током зимског периода увек има и то је нормална појава, а храна се износи да не би било губитака дивљачи изван уобичајених, без обзира на временске прилике. У периоду од децембра до марта долази до великих губитака у ловиштима, нарочито код ситне дивљачи – фазана, зеца, пољске јаребице и то је све укалкулисано у планове газдовања, тако да је то нешто уобичајено, али да би ти губици били у оквиру планираних процената, морају се спроводити све предвиђене законске мере – каже Бојовић.
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Србије – Управа за шуме је корисницима ловишта дала инструкције да у периоду неповољних климатских прилика посебну пажњу посвете праћењу стања дивљачи на терену, обезбеђивању зимске прихране и очувању мира у ловишту. Зимска исхрана дивљачи је битна због доброг стања популације, али и смањења штета у пољима житарица, воћњака. Због све наглашенијих климатских промена, последњих година зиме су биле благе и готово без снега, па је дивљач током зимских месеци лако проналазила храну на њивама и у шумама. Међутим, и у таквим условима, то никако не значи да не треба хранити дивљач, јер се на стаништима где има хране окупља велики број животиња и након кратког времена тих залиха хране понестане. Поред хране, важно је осигурати да животиње имају и приступ води, јер дехидрација може бити озбиљан проблем зими, посебно када су природни извори воде замрзнути.
Уколико временске прилике доведу до угрожавања дивљачи, законом је омогућено увођење привремене забране лова у циљу заштите популација. Одлуке о привременим забранама доносе корисници ловишта на основу стварног стања на терену и у сарадњи са надлежним ловним инспекторима.
У случајевима када је привремена забрана лова на снази, могуће је организовати лов искључиво ради спречавања штета од одређених предатора, у мери која је неопходна ради заштите људи, имовине и саме дивљачи. Све организоване активности у ловишту морају се спроводити уз поштовање закона и мера безбедности, без непотребног узнемиравања дивљачи.
Управа за шуме апелује на све кориснике ловишта да поступају одговорно и у складу са законом, како би се избегле негативне последице по дивљач и очувала вредност биодиверзитета у ловиштима. Правовремено реаговање и стручни приступ у зимским условима од пресудног су значаја за очување природних популација дивљачи и станишта у Републици Србији.
– Поштујемо све инструкције надлежних и оне су универзалне за све кориснике ловишта на територији Републике Србије. Пратимо стање на терену, редовно износимо храну за дивљач на посебно одређена места за ту намену. Обезбедили смо довољне количине хране за за зимски период, тако да ће хранилишта бити добро опскрбљена све до краја зиме, а посебно у случају већих минуса и формирања снежног покривача. Треба нагласити да нису само екстремно ниске температуре опасне за дивљач, али су оне у комбинацији са снежним падавинама, када долази до стварања ледене покорице,опасне за животиње, јер тада оне не могу да дођу до хране затрпане снегом. У таквим условима морају да реагују ловачка удружења која су корисници ловишта, најпре заустављањем лова, јер се не може ловити дивљач која је угрожена, као и увођењем мере изношења хране и соли у хранилишта, односно испод импровизованих мини-надсрешница које спречавају да снег прекрије допремљену храну – објашњава Бојовић.
