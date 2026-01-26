ШКОЛСКА СЦЕНА КАО ПРОСТОР ФИЛОЗОФИЈЕ И ЕМОЦИЈЕ

ПРЕДСТАВА „VITA BREVIS“ У ОКВИРУ НОВЕМБРА, МЕСЕЦА ФИЛОЗОФИЈЕ
У оквиру националне манифестације „Новембар – месец филозофије“, у нашој школи је припремана и изведена сценска адаптација дела „Vita brevis” савременог норвешког писца Јустејна Гордера. Драматизацију текста у форми женског писма осмислила је професорка филозофије Наташа Васиљевић, која је овим пројектом ученицима и публици приближила једну мање познату, али дубоко људску страну историје филозофије.
Полазиште представе јесте лик Аурелија Августина, који је око 400. године завршио писање својих „Исповести“, прве духовне аутобиографије и једног од најзначајнијих интроспективних дела европске књижевности. Пре свог обраћења хришћанству, Августин је петнаест година живео са женом чије име историја није забележила.
Уметничку интерпретацију тог лика Гордер даје кроз Флорију Емилију, жену која након читања „Исповести“ пише писмо човеку који ју је напустио. Управо тај глас, дуго потиснут и заборављен, постаје централна тачка представе.
У представи су одабране цитате из „Исповести“ казивала четворица матураната иза паравана, док је писмо Флорије Емилије кроз монологе изнело шест ученица. Сценски дијалог између вере, љубави и амбиције оставио је снажан утисак на публику. Посебан допринос целокупном доживљају дали су сценографија, костими, музика и симболични елементи, који су створили аутентичну атмосферу и дочарали дух касне антике и раног средњег века.
Представа је наишла на изузетно позитивне реакције професора и ученика. Директор школе, професор Иван Ружичић, истакао је сценску зрелост и посвећеност ученика, док су бројни утисци публике потврдили да је реч о уметнички и емоционално снажном остварењу.
Представа „Vita brevis” показала је да школска сцена може бити простор истинске уметности и филозофије, остављајући публику под снажним утиском и са жељом да се овакви пројекти поново изводе.
Јулијана Бојовић, ученица четвртог разреда Гимназије и учесница у представи
Фото: Архива Јулијане Бојовић