ФОНДАЦИЈА „УНИБЕБЕ“ ПОДЕЛИЛА ВРЕДНЕ ВАУЧЕРЕ МАЛИШАНИМА

ПОДРШКА ПОРОДИЦАМА ЗАПОСЛЕНИХ И ПОДСТИЦАЈ РАЂАЊУ
Компанија „Унипромет” четврту годину заредом доделила је ваучере запосленима који су у 2025. години, постали родитељи. Вредност ваучера за прво дете је 50.000 динара, док је за свако наредно дете вредност ваучера увећана за тај износ. Ваучере и симболичне поклоне ове године добило је 14 девојчица и девет дечака.
– Овај дан је увек посебним словима уписан у нашој компанији, увек га радо припремамо, јер се дружимо са децом. Ово је велика част и задовољство, али и озбиљна одговорност да унапредимо живот наших најмилијих, наше деце и да њиховим родитељима омогућимо да у то најважније време буду смирени, концентрисани, посвећени и да на прави начин својим најдражима могу да обезбеде безбрижно детињство у ово врло динамично време за живот. Фондација „Унибебе” фокус ставља на породилишта и дечија одељења у болницама са циљем да сви имају потребну опрему и апаратуру за дијагностику како би се што пре открили проблеми код малишана. Наша друга Фондација има мало шире деловање и ка болницама, али и ка вртићима и другим установама који директрно или индиректно утичу на развој детињства наших најмлађих. Имамо породице које имају троје, четворо деце и веома нам је драго због тога, поносни смо и то је веома важно, посебно у моментима када наша земља бележи негативне трендове када је реч о броју новорођене деце. Важно је да утичемо и на локалну и на ширу заједницу, да подстичемо рађање, да подстичемо родитеље да се усуде на тај најважнији корак, јер смо свесни и да се старосна граница за добијање првог детета значајно померила. Циљ Фондације је да позитивно утичемо на родитеље да се одлуче на тај најважнији корак – рекао је Никола Бојовић, управник Фондације „Унибебе”.
Лепо расположење, дечија граја и осмеси смељивали су се на свечаности која је организована управо у њихову част. Ваучери који су додељени представљају подршку родитељима, али и подстичу рађање и побољшање наталитета.
– Супрузи и мени ово је прво дете. Овај догађај је веома леп, ове године има 23 малишана, надамо се да ће их наредне године бити још. Хвала Компанији, ово је заиста леп гест – рекао је Радован Ашанин, радник компаније „Унипромет”.
Компанија „Унипромет” кроз Фондацију „Унибебе” наставила је традицију донирања новчаних средстава и здравстевним установама како би здравствена нега деце била на што вишем нивоу. Новчана средстава додељена су Дечијем одељењу Опште болнице у Чачку за набавку ЕКГ апарата и Одељењу педијатрије Опште болници у Краљеву за набавку апарата за преглед уха.
– Ово није први пут да компанија „Унипромет” и Фондација „Унибебе” имају разумевања за потребе деце. Веома смо им захвални за пријатељску подршку нашем одељењу и деци овог града. Савремени ЕКГ апарат нам је неопходан у свакодневном раду и веома ће нам значити – рекла је докторка Весна Младеновић, начелница Дечијег одељења Болнице у Чачку.
– Сјајно је када наиђете на људе који имају свест да брину о људима око себе. Иако се трудимо да набавимо све што нам треба, овакви гестови и помоћ увек подижу ниво медицинске заштите коју можемо пружити нашим грађанима. Поред тог материјалног дела који је увек присутан, изузетно је битно што имамо подршку и што видимо да ти људи мисле о нама – рекао је доктор Срђан Вукашиновић, начелник Дечијег одељења Опште болнице у Краљеву.
Компанија „Унипромет” основана је 1989. године као приватна породична компанија и тренутно броји 650 запослених. Фондација „Унибебе” основана је 2022. године као непрофитна организација са циљем подстицања рађања и повећања наталитета на територији града Чачка.
Виолета Јовичић