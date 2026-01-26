(Извор: РХМЗ, РТС)
Претежно облачно, у јужном Банату, централној, источној и јужној Србији у првом делу дана с кишом, у брдско-планинским пределима са снегом, а краткотрајан снег могућ је понегде и у нижим пределима. На северозападу Војводине јутарња магла. У току дана престанак падавина и постепено разведравање са запада. Дуваће умерен до појачан западни и северозападни ветар, који ће крајем дана поново бити у скретању на јужни и југоисточни. Најнижа температура од 0 до 4, а највиша од 5 на истоку и југоистоку до 13 степени на западу Србије.