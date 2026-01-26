зима Фото: Мима Зиндовић
зима Фото: Мима Зиндовић
Претежно облачно, у јужном Банату, централној, источној и јужној Србији у првом делу дана с кишом, у брдско-планинским пределима са снегом, а краткотрајан снег могућ је понегде и у нижим пределима. На северозападу Војводине јутарња магла. У току дана престанак падавина и постепено разведравање са запада. Дуваће умерен до појачан западни и северозападни ветар, који ће крајем дана поново бити у скретању на јужни и југоисточни. Најнижа температура од 0 до 4, а највиша од 5 на истоку и југоистоку до 13 степени на западу Србије. 

Две особе лакше повређене у саобраћајном удесу

У саобраћајној незгоди која се догодила данас у поподневним часовима у чачанском насељу Љубић, учествовали су путнички ауто и мотоцикл. Колима Хитне помоћи сви су пребачени у чачанску Општу болницу. – На Ургентно одељење Опште болнице у Чачку примљене су две особе из саобраћајног удеса, женска особа возач мотора и мушка особа из путничког возила, […]

ВРЕМЕНСКА ПРОГНОЗА: И ДАНАС ВЕОМА ТОПЛО

Временска прогноза за данашњи дан, 18. август предвиђа високе температуре. На подеоцима од 14 до 22 степена биће у јутарњим сатима. У најтоплијем делу дана жива у термометру бити између 34 и 37 подељка на Целзијусовој скали. Препоруке о одмору уз хладне напитке и освежења крај река и базена саветујемо нашим суграђанима! Милица Матовић
UKIDA SE UREDBA DA LOKALNI KRIZNI ŠTABOVI NE DAJU INFORMACIJE MEDIJIMA, NAVELA BRNABIĆ

Premijerka Ana Brnabić izjavila je da će Vlada Srbije danas povući Zaključak o informisanju tokom pandemije koronavirusa i to na izričitu molbu predsednika Srbije Aleksandra Vučića. Premijerka je preuzela krivicu na sebe za donošenje uredbe. – Moja je glupost i moja odgovornost, moja je glupost što to nisam obrazložila, kad smo to doneli – navela je. Brnabić […]

