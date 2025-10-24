СКОЧИО ПАДОБРАНОМ У 76. ГОДИНИ

Падобранским скоком са 1.200 метара на Спортском аеродрому Давидовац код Параћина, Чачанин Љубомир Христов одржао је реч дату некадашњем команданту 63. падобранске бригаде, пуковнику Стојану Јовићу. Тај подвиг извео је у друштву врхунског падобранца мајора Томислава Мачешића Мачка…
Обећање дато Стојану Јовићу још 2002. Љубомир Христов Чарли испунио је 19. октобра ове године, када се више околности поклопило. Покојни пуковник је последњи, 717. скок извео на аеродрому Давидовац у 76. години. Заједно са Јовићем, 17. октобра 2002, скочио је његов бивши војник Љубомир Христов Чарли. Тада је Љубомир обећао некадашњем команданту да ће извести падобрански скок, када напуни 76 година. Тај рођендан прославио је пре седам месеци.
Припремајући се за обећани скок, Љубомир је позвао мајора Томислава Мачешића, такође, легендарног официра 63. падобранске бригаде. Питао га је да ли и он жели да скочи, у част пуковника Јовића, што је Мачешић одмах прихватио. Поклопила се и чињеница да је и он 2025. напунио 76 година.
– Тако су се у авиону нашла два седамдесетшестогодишњака која су духом остала иста, као док су служили војску у 63. падобранској бригади. Када су скочили, за командама авиона „Цесна 172“ био је изванредан пилот Радивој Момчиловић из Новог Сада, такође, некадашњи припадник Падобранске бригаде. Била ми је част и задовољство да пре неколико дана будем у њиховом друштву – каже Хранислав Раденковић Хари, пријатељ храбрих падобранаца.
У недељу, 19. октобра, Чачанин Љубомир Христов скочио је падобраном са 1.200 метара. Требало је дан раније, али временске околности нису дозволиле. Био је то његов 73. скок.
– Пресрећан сам што сам успео да испуним дато обећање, јер смо имали проблема и због времена. Овај скок ће ми остати у сећању, као један од најдражих. Том догађају су присуствовали и моја супруга Миланка и ћерка Јелена. Захваљујем мом великом пријатељу Храниславу Раденковићу Харију, који је испратио сва дешавања, Аеро клубу „Наша крила“ из Параћина, као и пилоту Радивоју Момчиловићу – каже Љубомир.
Фото: Хранислав Хари Раденковић