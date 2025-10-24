ЗАМЕНА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА И ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА

Vakcinacija, PCR test ili dokaz da je neko preležao kovid-19 biće ključni elementi Digitalnog zelenog sertifikata EU, poznatog kao kovid pasoš, koji će danas predstaviti Evropska komisija. Komisija će predstaviti predlog pravno obavezujućeg propisa o „kovid pasošu“ koji zatim treba da odobre članice EU. EU izvori navode da se ne radi o „uverenju o vakcinaciji“ […]

