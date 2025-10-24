ЗАМЕНА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА И ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА

АКТИВНОСТИ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“
Јавно комунално предузеће „Градско зеленило“, у оквиру својих редовних активности по плану и програму, тренутно се бави заменом сезонског цвећа на јавним површинама, односно, пролећну расаду мења јесењом. Као и сваке године, јесења расада подразумева замену цвећа у центру града, на Градском тргу, парковима, кружним токовима, на Љубићком кеју, а углавном, преовладава виола, јер добро подноси ниске температуре. Поред сезонске замене цвећа, у току је и орезивање и уклањање осушених стабала у дрворедима и парковима, каже за наш лист Дејан Ћосић, директор ЈКП „Градско зеленило“.
Запослени „Градског зеленила“ управо ових дана уклањају пролећну расаду цвећа са рондела, зелених површина и паркова у центру града и на Љубићком кеју. У јесењој расади, углавном, доминира виола, цвеће које подноси ниске температуре и може да презими у нашим условима, а чији је вегетациони период до почетка маја. Стандардно, више од 2.000 квадратних метара, биће под цветним јесењим садницама.
– Тренутни временски услови погодују за замену сезонског цвећа. „Градско зеленило“ је за јесењу садњу спремило 80.000 комада сезонског цвећа, углавном, различитих боја виоле. Поред обичне виоле, имамо и висећу виолу која је, такође, отпорна на ниске температуре. Јесења расада је због лоших временских услова почела нешто касније, али већ су замењене цветне ронделе у центру града. Наравно, поред стандардних површина у центру града, на шеталишту, испред Гимназије, код „Солида“, на кружним токовима, део код „Римског“ трга, у Великом парку и на Љубићком кеју, сваке године додајемо по неку нову цветну површину. Завршили смо садњу цвећа у Овчар Бањи. Иначе, овог лета смо имали проблем са изразито високим температурама, три месеца у континуитету. Заменили смо све осушене саднице, искористили све што смо произвели, а то је током прошле и ове године укупно око 180.000 комада. Дакле, све је пласирано, већи део је био намењен за садњу на јавним површинама, него за малопродају. Наравно, због велике суше страдали су и поједини травњаци, јер њих у таквим условима није могуће добро одржавати без аутоматских система за заливање, за које смо са једним пројектом аплицирали код надлежног министарства – каже Дејан Ћосић, директор ЈКП „Градско зеленило“, подсећајући да се, осим за потребе града, ово јавно предузеће бави и производњом расаде, коју грађани могу купити у њиховим погонима или малопродајним објектима, где су цене веома повољне.
Поред сезонске замене цвећа, у редовном програму овог предузећа је машинско кошење и тарупирање зелених површина, као и орезивање стабала по решењима Комуналне инспекције.
– У Великом парку нека стабла орезујемо због велике висине и за то смо изнајмили посебну корпу. Поједина стабла нису орезивана последњих петнаестак година и то сада радимо због безбедности грађана. У плану је да се „спусти“ висина стабала и на Градској плажи, где има највише топола. Наравно, има и сувих стабала која треба да уклонимо, превасходно, због безбедности грађана – нагласио је Ћосић.
Од 1. новембра почиње и одржавање путева у току зимског периода, односно, уклањање снега и посипање агрегата, као још једна важна делатност овог предузећа, па је утврђена и динамика за више од 200 километара некатегорисаних путева, другог реда одржавања. Иначе, Зимска служба јавно комуналних предузећа са расположивом механизацијом и људством је потпуно спремна за рад у предстојећим зимским условима. Директор Ћосић је подсетио да је Зимска служба током недавних хладних дана и снежних падавина, већ имала једну интервенцију на релацији Брезовице – Каона, где је било двадесетак сантиментара снега.
Н. Р.
Фото: Архива Дејана Ћосића