Društvo Grad

ЗАМЕНА СЕЗОНСКОГ ЦВЕЋА И ОРЕЗИВАЊЕ СТАБАЛА

N. R. Komentara (0)

АКТИВНОСТИ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО“

Јавно комунално предузеће Градско зеленило“, у оквиру својих редовних активности по плану и програму, тренутно се бави заменом сезонског цвећа на јавним површинама, односно, пролећну расаду  мења јесењом. Као и сваке године, јесења расада подразумева замену цвећа у центру града, на Градском тргу, парковима, кружним токовима, на Љубићком кеју, а углавном, преовладава виола, јер добро подноси ниске температуре. Поред сезонске замене цвећа, у току је и орезивање и уклањање осушених стабала у дрворедима и парковима, каже за наш лист Дејан Ћосић, директор ЈКП „Градско зеленило“.

Запослени „Градског зеленила“ управо ових дана уклањају пролећну расаду цвећа са рондела, зелених површина и паркова у центру града и на Љубићком кеју. У јесењој расади, углавном, доминира виола, цвеће које подноси ниске температуре и може да презими у нашим условима, а чији је вегетациони период до почетка маја. Стандардно, више од 2.000 квадратних метара, биће под цветним јесењим садницама.  

– Тренутни временски услови погодују за замену сезонског цвећа. „Градско зеленило“ је за јесењу садњу спремило 80.000 комада сезонског цвећа, углавном, различитих боја виоле. Поред обичне виоле, имамо и висећу виолу која је, такође, отпорна на ниске температуре. Јесења расада је због лоших временских услова почела нешто касније, али већ су замењене цветне ронделе у центру града.  Наравно, поред стандардних површина у центру града, на шеталишту, испред Гимназије, код „Солида“, на кружним токовима, део код „Римског“ трга, у Великом парку и на Љубићком  кеју, сваке године додајемо по неку нову цветну површину. Завршили смо садњу цвећа у Овчар Бањи. Иначе, овог лета смо имали проблем са изразито високим температурама, три месеца у континуитету. Заменили смо све осушене саднице, искористили све што смо произвели, а то је током прошле и ове године укупно око 180.000 комада. Дакле, све је пласирано, већи део је био намењен за садњу на јавним површинама, него за малопродају. Наравно, због велике суше страдали су и поједини травњаци, јер њих у таквим условима није могуће добро одржавати без аутоматских система за заливање, за које смо са једним пројектом аплицирали код надлежног министарства – каже Дејан Ћосић, директор ЈКП „Градско зеленило“, подсећајући да се, осим за потребе града, ово јавно предузеће бави и производњом расаде, коју грађани могу купити у њиховим погонима или малопродајним објектима, где су цене веома повољне.

Поред сезонске замене цвећа, у редовном програму овог предузећа је машинско кошење и тарупирање зелених површина, као и орезивање стабала по решењима Комуналне инспекције. 

– У Великом парку нека стабла орезујемо због велике висине и за то смо изнајмили посебну корпу. Поједина стабла нису орезивана последњих петнаестак година и то сада радимо због безбедности грађана. У плану је да се „спусти“ висина стабала и на Градској плажи, где има највише топола. Наравно, има и сувих стабала која треба да уклонимо, превасходно, због безбедности грађана – нагласио је Ћосић.

Од 1. новембра почиње и одржавање путева у току зимског периода, односно, уклањање снега и посипање агрегата, као још једна важна делатност овог предузећа, па је утврђена и динамика за више од 200 километара некатегорисаних путева, другог реда одржавања. Иначе, Зимска служба јавно комуналних предузећа са расположивом механизацијом и људством је потпуно спремна за рад у предстојећим зимским условима. Директор Ћосић је подсетио да је Зимска служба током недавних хладних дана и снежних падавина, већ имала једну интервенцију на релацији Брезовице – Каона, где је било двадесетак сантиментара снега.

Н. Р.

Фото: Архива Дејана Ћосића

Slične Vesti
Društvo

Kovid sertifikati nisu potvrda o vakcinaciji već o zdravstvenom stanju

I. М.

Vakcinacija, PCR test ili dokaz da je neko preležao kovid-19 biće ključni elementi Digitalnog zelenog sertifikata EU, poznatog kao kovid pasoš, koji će danas predstaviti Evropska komisija. Komisija će predstaviti predlog pravno obavezujućeg propisa o „kovid pasošu“ koji zatim treba da odobre članice EU. EU izvori navode da se ne radi o „uverenju o vakcinaciji“ […]

струја, лустер
Društvo

Електродистрибуција: Планирани радови за УТОРАК, 13. август

G. D.

Електродистрибуција: Планирани  радови за УТОРАК, 13. август          У оквиру активности на припреми дистрибутивног система за предстојећу сезону и обезбеђивања стабилног снабдевања електричном енергијом, Огранак Електродистрибуција Чачак обављаће радове на редовном  одржавању трафостаница и далековода. Због тога ће у понедељак, 12. 08. 2024. у временском интервалу од:  08:00 до 12:00 часова без електричне енергије бити потрошачи […]
Društvo

СЛАЂАНИ РАЈИЋ ИЗ ГУЧЕ ПОТРЕБНА ПОМОЋ – ЕЛЕКТРИЧНА КОЛИЦА ЗА САМОСТАЛНИЈИ ЖИВОТ

vesna

За тридесепетогодишњу Слађану Рајић из Гуче срећу чине заиста мале ствари. Да оде до библиотеке, прочита неку добру књигу, погледа филм у биоскопу, да попије кафу са пријатељима у кафићу… И да до свих тих места може сама да стигне и да се врати кући. Од рођења болује од церебралне парализе, има велика оштећења доњих […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.