СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ СТИГЛА САМО ДО ДНЕВНОГ РЕДА

Због тога што остали одборници нису подржали предложени дневни ред трећине својих колега односно, одборника опозиције, седница је закључена после 20-так минута.

Заседање Скупштине је првенствено заказано на захтев опозиционих одборника због проблема и штете изазване снегом. Такође је тражено расписивање избора за Савете месних заједница као и реконструкција водовода у Кушићима који је у лошем стању, несташице воде што угрожава живот мештана.

Председник СО Драгован Милинковић је после седнице изјавио да је у погледу ситуације услед снега све што се могло учињено, а да се на осталим питањима ради.

Представници опозиције су оценили да власт бежи од решавања проблема грађана односно, од одговорности сваке врсте, док уживају све привилегије.

Опширнији извештај читајте у „Чачанском гласу“ наредног петка.

