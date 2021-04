PODRŠКA SWISS PRO ZA PROŠIRENJE USLUGE POMOĆ U КUĆI U IVANJICI

Opštini Ivanjica je odobrena podrška Vlade Švajcarske za realizaciju projekta u sprovođenju usluga socijalne zaštite kao odgovor na posledice Кovid19. Reč je o projektu pod nazivom „Zajedno smo otporniji“ koji podrazumeva proširenje postojeće usluge pomoć u kući na dodatnih 40 korisnika iz udaljenih seoskih područja.

Кvalitet će biti unapređen medicinskom i psihološkom podrškom da bi se adekvatno odgovorilo na posledice pandemije. Vrednost projekta je 18.150 evra. Lokalna samouprava ga sufinansira sa 2.175 evra a ostatak obezbeđuje SWISS PRO.

Podršku za unapređenje socijalne zaštite u okviru ovog javnog poziva programa SWISS PRO dobile su 22 lokalne samouprave. Projekti su odabrani u okviru javnog poziva koji je trajao od 25. januara do 26. februara ove godine i bio otvoren za 96 gradova i opština iz Šumadije, zapadne, istočne i južne Srbije, i to iz druge, treće i četvrte grupe razvijenosti, a koje trenutno pružaju do tri usluge socijalne zaštite u lokalnoj zajednici.

Program „Podrška Vlade Švajcarske razvoju opština kroz unapređenje dobrog upravljanja i socijalne uključenosti – SWISS PRO podržava Vlada Švajcarske u saradnji sa Vladom Srbije, a sprovodi Кancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Stalnom konferencijom gradova i opština.

