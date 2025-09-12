Влада Србије усвојила одлуку о повећању минималца од 1. јануара на 551 евро

НОВАЦ
Влада Србије усвојила је одлуку о редовном повећању минималне зараде од 1. јануара 2026. године, на 551 евро, односно, 64.554 динара, што је повећање од 10,1 одсто. Повећањe минималне цене рада биће 371 динар по радном часу.

Минимална зарада је, како је наведено, са 404 евра у 2024. години, повећана на 551 евро.

Минимална цена рада утврђује се по радном часу без пореза и доприноса, за календарску годину, најкасније до 15. септембра текуће године, а примењује се од 1. јануара наредне године, навели су из Владе.

РТС

