Влада Србије усвојила одлуку о повећању минималца од 1. јануара на 551 евро

U čačanskom Domu kulture sinoć je otvorena izložba na kojoj je izloženo više od 200 raznih maketa, članova Maketarskog kluba Čačak. Ova izložba je ujedno i najava republičkog takmičenja u izradi maketa, koje će biti odžrano u subotu, a na kom se očekuje veliki broj takmičara iz Srbije i inostranstva. Ove godine specijalna kategorija na […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

