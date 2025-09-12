Aktuelno Društvo

УСКОРО ОТВАРАЊЕ БИОСКОПА „Cine Grand“ У ЧАЧКУ

Након Београда и Ниша, 18. септембра, Чачак добија свој „Cine Grand“ мултиплекс биоскоп. Реч је о домаћем ланцу који шири своју мрежу на територији Србије, а ентеријер новог биоскопа у оквиру тржног центра БИГ биће уређен у духу планинских лепота Чачка.

„Cine Grand“ у Чачку доноси три модерно опремљене биоскопске сале са укупно 450 места, од чега трећину чине луксузна премијум седишта. Свака сала пажљиво је дизајнирана како би пружила максималан комфор и прави биоскопски доживљај, а публику очекује и посебни Cine Grand Experience format, који доноси јединствену атмосферу и унапређени квалитет слике и звука.

У првој недељи, Чачани ће премијерно моћи да погледају филмска остварења: домаћи филм „Изгубљени дрим тим“; филм „Легенда“ , као и „Велика трка Европе.“ На репертоару ће се наћи и популарни наслови: „Призивање зла: Последњи обреди“, „Мит о Маракуди“, „Роузови“ , „Лоши момци“ , „Голи пиштољ“ ; али и анимације „Супер Чарли“ и „Штрумпфови“.

Савремени ласерски пројектори последње генерације и Dolby zvuk обезбеђују кристално јасну слику и беспрекоран тон, док кожне фотеље употпуњују доживљај. „Cine Grand“ у Чачку поставља нове стандарде удобности и техничке опремљености биоскопа у Србији.

Подсетимо, Cine Grand MCF је домаћа компанија основана 2016. године. Cine Grand део је MCF Grupe која већ више од 20 година успешно послује на локалном тржишту.

Биоскоп се побринуо да од старта публика ужива у погодностима, па ће тако већ у суботу 20. септрембра, посетиоци уз једну купљену карту – другу добити гратис. Истовремено, сви посетиоци моћи ће потпуно бесплатно да постану чланови „Филм клуб“ програма лојалности и да на тај начин остварују бројне погодности, док ће најмлађим посетиоцима бити омогућена повољнија цена карте.

