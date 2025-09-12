КРОЗ КРИЗУ ЈЕ ЛАКШЕ ЗАЈЕДНО – ЦЕНТАР ЗА ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ У ЧАЧКУ

RHMZ izdao je upozorenje na obilne padavine koje će danas zahvatiti području južne, centralne i istočne Srbije. U tim područjima Srbije očekuje se oko 30 litara kiše po kvadratnom metru, lokalno i više. Ponegde su moguće i kratkotrajne vremenske nepogode sa pojačanim vetrom i pojavom grada, najavljuje RHMZ. Zato su „uključeni“ žuti i narandžasti meteoalarmi. […]

