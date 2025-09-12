КРОЗ КРИЗУ ЈЕ ЛАКШЕ ЗАЈЕДНО – ЦЕНТАР ЗА ПОДРШКУ ПОРОДИЦИ У ЧАЧКУ

За три године колико у Чачку ради Центар за подршку породици, чији је оснивач СОС Дечије село Краљево, кроз њихов програм прошло је 113 породица, тачније, 453 члана ових породица. Креативан тим стручњака у чачанској канцеларији Центра настоји да свакој породици која се суочава са неким проблемом приђе са посебном пажњом, како би се нашло најбоље решење, пре свега, за децу. Рад се одвија комбиновано, у Центру и „на терену“. У инспиративно уређеним просторијама организују се радионице, али стручни сарадници са породицама раде и у њиховим домовима. Овај принцип рада, уз сталну сарадњу са готово свим локалним установама, важним у одрастању и животу деце, показао се као најделотворнији, кажу у Центру за подршку породици.
Подршку пружају породицама које се нађу у кризним ситуацијама, попут нарушених породичних односа, неразумевања развојних потреба детета, као и других проблема у фунционисању. Ирена Костадиновић, координаторка Програма јачање породице СОС Дечије село Краљево каже да је у раду Центра на првом месту унапређење родитељске бриге о деци, како би се побољшао квалитет живота целе породице.
– Када се породица нађе у кризи и када се суочава са разним изазовима, најважније је да наша подршка стигне на време, у правом тренутку. Само тако можемо да допринесемо да породица остане на окупу, да ојачамо компетенције и капацитете родитеља, како би они, када се наша подршка заврши, својој деци обезбедили сигурно окружење и подстицајне услове за одрастање – наглашава Ирена Костадиновић.
У овај Центар породице могу упутити школске и предшколске установе, Центар за социјални рад, Црвени крст, удружења грађана, али и сами родитељи могу да се јаве запосленима у Центру. Након прве посете стручни тим, који чине два сарадника за рад са породицама и едукатор, ради процену о томе да ли је породици подршка Центра потребна.
Некада родитељи желе да помогну детету, али просто не знају како. Догађа се да не схватају које потребе деца имају у складу са њиховим узрастом. Задатак тима у Центру је, управо, да им за то да смернице. Помажу им и да остваре боље контакте са школама и доступним службама. У сваком тренутку у програме Центра укључено је укупно четрдесет породица, односно, сваки сарадник ради са по двадесет породица.
Мира Шутић, едукатор у чачанском Центру за подршку породици, ради са децом предшколског и школског узраста. Она објашњава да се рад са децом реализује индивидуално, кроз групни рад и кроз радионице.
– Код деце из друштвено осетљивих категорија присутно је често неповерење према институцијама, одраслим особама, па чак и према вршњацима. Такође, често немају самопоуздања, лоше су организовани, немају изграђене радне и друге навике. Наш циљ је да их ојачамо, да стекну добре навике, да превазиђу тешкоће у организацији… Радимо и на развојним и образовним потребама деце – каже Мира Шутић.
Свака породица у кризи је прича за себе, свака има неке посебне потребе, понављају више пута наше саговорнице. Због тога се за сваку креира индивидуални план, а активности и циљеви се планирају заједно са њима. Искуство потврђује да је неким породицама потребно само мало мотивације да би се саме покренуле и нормално наставиле да брину о својој деци. Колико дуго ће нека породица бити у Програму подршке зависи од много тога, али у просеку је то годину и по, а подршка Центра се наставља уколико се десе нове кризне ситуације. И кад се заврши Програм подршке, Центар прати породицу извесно време. Драгоцено је и то што се многи јављају и касније, а посебно воле да их обрадују лепим новинама и личним успесима.
– Недавно смо урадили истраживање о породицама које су пре две године изашле из Програма. Посетили смо те породице из Краљева и били под утиском колико тога се променило на боље – наводи Ирена Костадиновић.
Заједнички циљ свих који брину о деци – родитеља, школа, Центра за подршку породици и других служби и институција, мора бити исти – да дете успешно заврши школовање и да прекине чест трансгенерацијски образац живота, односно, да изађе из „зачараног круга“. Сви се посебно радују заједничким излетима, одласку у биоскоп или позориште, дружењу са децом из других центара. Та радост коју деца тада показују, велика је награда за све ангажоване у Центру за подршку породици. Да не говоримо о срећи због сваког корака напред, када се неко дете врати из хранитељске у своју биолошку породицу, упише жељену средњу школу или факултет!
Весна Тртовић
Фото: Центар за подршку породици
ПРОГРАМИ СОС ДЕЧЈЕ СЕЛО КРАЉЕВО
Дечије село Краљево ове године слави јубиларне две деценије посвећеног рада и подршке деци, младима и породицама. Ослушкујући потребе друштва, од Центра за породични смештај деце без родитељског старања временом су прерасли у Центар за подршку деци и породици. Сада реализују пет превентивних програма усмерених на јачање породичних капацитета и оснаживање младих: Програм подршке хранитељским породицама, Програм подршке самосталном животу младих, Програм јачања породица са центрима у Краљеву, Чачку, Трстенику, Врњачкој Бањи и Рашки. Дневни боравак за децу и младе са проблемима у понашању је проширен Клубом за младе. Најмлађи је Програм подршке за мајке и бебе. Своју мисију реализују кроз саветодавни рад, психосоцијалну, едукативну и материјалну помоћ породицама.
– Током наше подршке шесторо деце се вратило из хранитељских у своје биолошке породице. То је веома значајан податак и велики успех, с обзиром на то да се то ретко дешава – наводи Ирена Костадиновић, координаторка Програма јачање породице СОС Дечије село Краљево.
САРАДЊА СА ШКОЛАМА
Програм подршке породици у нашем граду СОС Дечје село реализује уз подршку Града Чачка, а у сарадњи са Центром за социјални рад, Центром за породични смештај и усвојење, основним и средњим школама, предшколским установама, Развојним саветовалиштем Дечјег диспанзера, као и бројним другим организацијама и удружењима. Од оснивања веома успешну сарадњу имају са ШОСО „1. новембар“. Сваке године по пет, шест породица деце из ове школе су корисници и услуга Дечијег села. Такође, у Центру кажу да добро сарађују и са основним школама „Милица Павловић“, „Свети Сава“ и „Владислав Петковић Дис“. Канцеларија Центра, која се налази у Ломиној бр. 53, отворена је сваког радног дана од 8 до 16 часова.
