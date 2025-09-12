Društvo

ТОКОМ ДАНА РАЗВЕДРАВАЊЕ, ТЕМПЕРАТУРА ДО 29 СТЕПЕНИ

Z. Ј. Komentara (0)

У Србији ујутру облачно, а затим разведравање. Остаје и даље топао ваздух. Јутарња температура од 14 до 18 степени, највиша дневна од 25 до 29.

Након претежно облачног јутра, током дана биће променљиво време са сунчаним интервалима. Само се у брдско-планинским пределима средином дана тек понегде се очекује краткотрајна киша. Дуваће слаб, променљив ветар.

Биометеоролошка прогноза

Услед очекиване биометеоролошке ситуације, извесне тегобе могу имати особе са срчаним обољењима и астматичари.

Несаница, главобоља и болови у зглобовима су могуће метеоропатске реакције.

У саобраћају је потребна повећана пажња.

РТС

Slične Vesti
Društvo ПУТ ДЕМОГРАФСКОГ ОПОРАВКА ГРАДА ЧАЧКА, ИЗАЗОВИ И ПЕРСПЕКТИВЕ

У ЦРВЕНОМ КРСТУ ОДРЖАНА РАДИОНИЦА О МЕРАМА ПОРОДИЧНО-ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ

G. D.

У ЦРВЕНОМ КРСТУ ОДРЖАНА РАДИОНИЦА О МЕРАМА ПОРОДИЧНО-ПРАВНЕ ЗАШТИТЕ У ЛОКАЛНОЈ ЗАЈЕДНИЦИ ДА НАС ИМА ВИШЕ! У оквиру пројекта „ИМАШ ПРАВО – мере породично-правне заштите у локалној заједници“, који се реализује уз подршку Министарства за бригу о породици и демографију, у уторак, 8. октобра, у Црвеном крсту у Чачку организована је радионица из области популационе […]

Ватра, фото: Ј. Пауновић
Društvo

АПЕЛ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И СТРУЧНО ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА

G. D.

АПЕЛ ГРАДСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ И СТРУЧНО ОПЕРАТИВНОГ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА С обзиром на то да су последњих дана присутни екстремно опасни временски услови – топлотни талас, а да се такви предвиђају и за наредни период, Градски штаб за ванредне ситуације и Стручно оперативни тим за заштиту од пожара, у циљу спречавања и […]
Društvo

Novi sastanak Kriznog štaba sledeće sedmice

I. М.

Trenutne mere Kriznog štaba na snazi su do 11. januara, a još uvek je neizvesno šta će nadležni odlučiti po isteku tog roka. Ministarka za rad, zapošljavanjе, boračka i socijalna pitanja dr Darija Kisić Tepavčević rekla je da će se sledeće nedelje održati naredni sastanak Kriznog štaba. „Imamo redovne sastanke Kriznog štaba svake nedelje, tako […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.