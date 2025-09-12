ТОКОМ ДАНА РАЗВЕДРАВАЊЕ, ТЕМПЕРАТУРА ДО 29 СТЕПЕНИ

У Србији ујутру облачно, а затим разведравање. Остаје и даље топао ваздух. Јутарња температура од 14 до 18 степени, највиша дневна од 25 до 29.
Након претежно облачног јутра, током дана биће променљиво време са сунчаним интервалима. Само се у брдско-планинским пределима средином дана тек понегде се очекује краткотрајна киша. Дуваће слаб, променљив ветар.
Биометеоролошка прогноза
Услед очекиване биометеоролошке ситуације, извесне тегобе могу имати особе са срчаним обољењима и астматичари.
Несаница, главобоља и болови у зглобовима су могуће метеоропатске реакције.
У саобраћају је потребна повећана пажња.
РТС