Електродистрибуција: Планирани радови за ПОНЕДЕЉАК, 13. март

VOZAČI su sе od četvrtka, 8. avgusta, u sedam sati ujutru, i na deonici od Ljiga do Preljine vratilи na Ibarsku magistralu. Ovaj deo Koridora 11, koji je otvoren za saobraćaj u novembru 2016. godine, biće zatvoren do 18. avgusta. Postojeći auto-put se zatvara kako bi se spojio sa novim deonicama od Obrenovca do Ljiga. […]

