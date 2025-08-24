Uncategorized

Претежно сунчано и умерено топло

Прогноза времена за 25. август
(Извор: РТС, РХМЗ)

Фото: Мима Зиндовић

Понедељак: Ујутро свеже, а током дана претежно сунчано и умерено топло. На југозападу, југу и југоистоку Србије променљиво облачно са ређом појавом краткотрајне кише или пљуска уз могућност грмљавине. На северу Војводине слаб до умерен развој дневне облачности, али ће се задржати суво. Ветар слаб, променљив у већини места, а умерен северни и северозападни ветар дуваће средином дана и после подне у Банату, Браничеву, Хомољу, Поморављу, као и понегде на планинама. Најнижа температура од 6 до 13, а највиша од 24 до 28 степени. 

