Сервисне информације из ЈКП „Водовод“ за 25. август

SERVISNE INFORMACIJE za utorak, 8. septembar ELEKTRODISTRIBUCIJA Danas će, zbog radova na dalekovodu, od 9 do 15 časova, bez napajanja električnom energijom biti deo Žaočana. Zbog radova na niskonaponskoj mreži bez struje će od 8 do 15 časova biti i deo Mrčajevaca, kod restorana “Talija”, ka Kraljevu, s leve strane puta. U vremenu od 9 […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

