Јуче рођене две бебе – ДЕЧАК И ДЕВОЈЧИЦА

Јуче су у Породилишту Опште болнице Чачак на свет дошле ДВЕ БЕБЕ, ЈЕДАН ДЕЧАК И ЈЕДНА ДЕВОЈЧИЦА.

Фото: Архива

Породилиште Опште болнице Чачак „покрива“ подручје града Чачка и ивањичке и лучанске општине.

