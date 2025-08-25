НАЈБОЉИ ЛИКОВНИ РАД НИКОЛИНЕ НИКОЛИЋ ИЗ КРАГУЈЕВЦА

Као најуспелији међу радовима 35 уметника на наградном ликовном конкурсу у оквиру овогодишње „Нушићијаде“ оцењено је остварење Николине Николић, студенткиње Филолошко – уметничког факултета у Крагујевцу. Њој припада 100 евра у динарској противвредности.
Другу награду, плаћени викенд у Ивањици у време трајања фестивала, добио је продекан Факултета техничких наука у Косовској Митровици, Звонко Павличић. Као трећепласираној Теодори Стаменковић са Факултета ликовних уметности у Београду (и у Мајнцу), биће организована самостална изложба у Дому културе Ивањица у календарској 2026. години. Похваљени су радови Данијеле Богојевић из Ваљева и Јадранке Димитријевић из Сремске Митровице.
Тема конкурса је била слободна а као инспирација био је дат Нушићев цитат: “Мој хумор изазивајући смех на уснама ублажава суровост живота”.
Наградна ликовна изложба овогодишње „Нушићијаде” биће отворена до 3. септембра у Дому културе.
Ј.С.