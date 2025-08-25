ПРОГРАМ 10. КУПУСИЈАДE У ПУХОВУ

10. КУПУСИЈАДА У ПУХОВУ
субота, 30. август 2025. године
-спортски центар Пухово-
У суботу, 30. августа на теренима спортског центра у Пухову, биће организована 10. Купусијада.
Поред такмичења у спремању купуса организатори ће приредити пригодан културно-уметнички програм у оквиру којег ће наступити КУД-ови, трубачки оркестри као и певачке групе које ће се публици представити у ревијалном делу и песмом одати признање певачкој групи “Српска шајкача“ која слави 25 година рада.
Тим поводом ће бити уприличена и промоција књиге аутора Драгана Николића „Шајкача песмом опевана“.
Организатори манифестације су општина Лучани и Месна заједница Пухово, док је помоћ у организацији пружио Културни центар општине Лучани, Гуча.
ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
08:00 ПОЧЕТАК ТАКМИЧЕЊА У СПРЕМАЊУ СВАДБАРСКОГ КУПУСА
(узимање узорака у 15:00)
14:00 ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „ШАЈКАЧА ПЕСМОМ ОПЕВАНА“, аутора Драгана С. Николића
15:00 ПРОГРАМ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 25 ГОДИНА КУД „СРПСКА ШАЈКАЧА“
УЧЕСТВУЈУ:
*ПЕВАЧКЕ ГРУПЕ- ПРИЈАТЕЉИ „СРПСКЕ ШАЈКАЧЕ“
*КУД „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ-НАМЕНСКА“, ЛУЧАНИ
*ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ЖЕЉКА СТЕФАНОВИЋА И АЛЕКСАНДРА ПЕТРОНИЈЕВИЋА, АРИЉЕ
Све заинтересоване екипе у такмичарском делу програма могу се пријавити на следеће бројеве телефона: 063 197 98 24; 063 890 06 39