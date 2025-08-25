Dragačevo

ПРОГРАМ 10. КУПУСИЈАДE У ПУХОВУ

10. КУПУСИЈАДА У ПУХОВУ

субота, 30. август 2025. године

-спортски центар Пухово-

У суботу, 30. августа на теренима спортског центра у Пухову, биће организована 10. Купусијада.

Поред такмичења у спремању купуса организатори ће приредити  пригодан културно-уметнички програм  у оквиру којег ће наступити КУД-ови, трубачки оркестри као и певачке групе које ће се публици представити у ревијалном делу и песмом одати признање певачкој групи “Српска шајкача“ која слави 25 година рада.

Тим поводом ће бити уприличена и промоција књиге аутора Драгана Николића    „Шајкача песмом опевана“.

Организатори манифестације су општина Лучани и Месна заједница Пухово, док је помоћ у организацији пружио Културни центар општине Лучани, Гуча.

ПРОГРАМ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

08:00 ПОЧЕТАК ТАКМИЧЕЊА У СПРЕМАЊУ СВАДБАРСКОГ КУПУСА

 (узимање узорака у 15:00)

14:00 ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ „ШАЈКАЧА ПЕСМОМ ОПЕВАНА“, аутора Драгана С. Николића

15:00 ПРОГРАМ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА 25 ГОДИНА КУД „СРПСКА ШАЈКАЧА

УЧЕСТВУЈУ:

*ПЕВАЧКЕ ГРУПЕ- ПРИЈАТЕЉИ „СРПСКЕ ШАЈКАЧЕ“

*КУД „МИЛАН БЛАГОЈЕВИЋ-НАМЕНСКА“, ЛУЧАНИ

*ТРУБАЧКИ ОРКЕСТАР ЖЕЉКА СТЕФАНОВИЋА И АЛЕКСАНДРА ПЕТРОНИЈЕВИЋА, АРИЉЕ

Све заинтересоване екипе у такмичарском делу програма могу се пријавити на следеће бројеве телефона: 063 197 98 24; 063 890 06 39

