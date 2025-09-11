Седам тачака скупштинског заседања

Na kovid odeljenjima Opšte bolnice Čačak na lečenju je 39 pacijenata. Poslednja 24 sata primljeno je devetoro ljudi, niko nije otpušten. Jedan pacijent prebačen je u Kragujevac na dalje lečenje. U prijemno-trijažnoj ambulanti Opšte bolnice pregledano je 48 ljudi sa simptomima i znacima koji bi mogli da ukažu na kovid infekciju. Prvi put na pregled […]

Подели ово: Твитер

Фејсбук

