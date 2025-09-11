Седам тачака скупштинског заседања

На дневном реду десете седнице Скупштине града, 11. септембра, нашло се седам тачака дневног реда. Одборница Народне странке Виолета Марковић предложила је и да буде допуњен Одлуком о „Службеном листу“ Града Чачка. Она је позвала одборнике да гласају за допуну дневног реда, не по својој савести, него по закону.
– Када сам написала у предлогу допуне дневног реда да је то самовоља председника Скупштине Игора Трифуновића, мислила сам да је на његов захтев престао да се штампа „Службени лист“ и да га јавна предузећа и установе не добијају. Рекла бих да би одборници за ову допунску тачку требало да гласају, не по савести, него према закону. Јер, према законској обавези, та одлука је одавно требало да буде донета – изјавила је Виолета Марковић пред почетак десете седнице Градске скупштине.
Она је навела и да је Предлог одлуке о јавном водоводу о канализацији, која се нашла на дневном реду, резултат рада опозиционих одборника и да је одавно требало да буде разматрана. Како је подсетила, пријавила је Министарству грађевине, саобраћаја и инфраструктуре да девет година, након доношења Закона о комуналној делатности, ова одлука се није нашла на дневном реду скупштинског заседања. Поднето је десет амандмана, од којих су три прихваћена.
– Савет за статут је разматрао поднете амандмане и њихов закључак је да седам нису испуњавала формално-правне услове. Одлука о јавном водоводу и канализацији је општи акт који је био на јавном увиду, учествовали су и одборници опозиције. Оно што је важно и налази се на дневном реду је верификација мандата за троје одборника Групе грађана „Иван Ћаловић – истина и част“ – навео је Игор Трифуновић.
На десетој седници Скупштине града верификовани су мандати Маријани Корићанац, Бранку Бојовићу и Александру Остојићу.
На дневном реду нашли су се Одлука Надзорног одбора Јавног предузећа Рзав, предлог одлуке о давању сагласности на Статут Центра за социјални рад, предлог решења о разрешењу, односно, избору једног члана Комисјије за доделу назива улица, предлози Комисије за мандатно-имунитетска питања.