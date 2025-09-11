Društvo

У НОВОМ ИЗДАЊУ „ЧАЧАНСКОГ ГЛАСА“

Z. Ј. Komentara (0)

– „РЕМОНТОВ“ СТАДИОН БИЋЕ ПОНОВО У ФУНКЦИЈИ ГРАЂАНА

– Издвојена рекордна средства за субвенције у пољопривреди – НИКАД ВИШЕ КУПЉЕНИХ ТРАКТОРА

– „Ауто Чачак комерц“ на оригиналан начин честитао јубилеј италијанском пословном партнеру – ПОЛА ВЕКА „ИВЕКА“

– У Чачку одржани скупови противника и присталица блокада – СУЧЕЉАВАЊЕ НЕИСТОМИШЉЕНИКА

– Поводом 15. септембра, Дана народа који не посрће – АПОТЕОЗА ЈУНАЦИМА ИЗ ВЕЛИКОГ РАТА

– Хоћемо ли ускоро гајити јужно воће? – СМОКВА (НИ)ЈЕ САМО УКРАС ДВОРИШТА

БИЦИКЛИЗАМ: УСПЕСИ ОГЊЕНА ИЛИЋА

Aktuelno Društvo

DANAS POČINJE ISPLATA STIPENDIJA UČENICIMA I STUDENTIMA

I. М.

Isplata sedme i osme mesečne rate stipendija izuzetno nadarenim učenicima i sedme rate stipendija izuzetno nadarenim studentima, za školsku 2018/2019. počinje u petak, 24. maja, saopštilo je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Mesečni iznos stipendije za izuzetno nadarene učenike je 15.000 dinara. Mesečni iznos stipendije za studente osnovnih i master studija je 24.000 dinara, […]
Društvo Grad Sport

СЕЋАЊЕ НА ИВАНА, ЛУКУ, НИКОЛУ И ОГЊЕНА – ПРАВИ ДРУГАРИ СЕ НИКАД НЕ ЗАБОРАВЉАЈУ

Z. Ј.

Другарице и другови четворице трагично настрадалих младића који су животе изгубили пре две године у саобраћајној несрећи у Јанчићима по други пут су организовали меморијални турнир у малом фудбалу. Одржан је од 13. до 17. јула на терену за мале спортове СЦ “Младост” и учествовало је 16 екипа. – Турнир смо назвали “За наше другаре” […]

Društvo Zdravstvo

КОРОНА ПРЕСЕК: И ДАЉЕ ВЕЛИКИ БРОЈ ПРЕГЛЕДА И ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ

G. D.

КОРОНА ПРЕСЕК: И ДАЉЕ ВЕЛИКИ БРОЈ ПРЕГЛЕДА И ХОСПИТАЛИЗОВАНИХ Иако се очекивао пад броја оболелих, корона је поново показала колико је непредвидљива. Прошле недеље је забележен благи пад броја прегледа у ковид амбулантама, који је трајао неколико дана и очекивало се да ће се такав тренд наставити. Ипак, ситуација је под контролом, али и даље […]

