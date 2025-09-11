„БЕРЗА ЗДРАВЕ ХРАНЕ” ПРИЛИКА ДА СЕ ПРЕДСТАВЕ ЛОКАЛНИ ПРОИЗВОЂАЧИ

Сеоске манифестације одлична су прилика да локлани произвођачи представе своје производе, али и промовишу своја удружења. „Берза здраве хране“ и овога пута била је централни део „Плодова Западног Поморавља”, у оквиру које су пољопривредни произвођачи и прерађивачи из чачанског краја изложити своје квалитетне производе. Циљ „Берзе здраве хране” је да се успостави директан контакт између индивидуалних пољопривредних произвођача, произвођача хране, купаца.
Свега је било, од повртарских и воћарских производа, цвећа, производа од меда, прерађивачких прехрамбених производа, управо на тај начин представљен је целокупан прехрамбени потенцијал овог краја.
Јерослав Јовашевић из пољопривредног домаћинстава Јовашевић из Прељине и ове године на свом штанду изложио је домаће сокове, џемове, сирупе, салате.
– У Заблаће, на ову манифестацију долазим осам, девет година. Радимо на породичном нивоу прераду воћа и поврћа, зимнице. Манифестације користимо за рекламу, пласман робе, како бисмо се повезали са другим произвођачима – рекао је Јовашевић.
И Миле Тица из Прислонице, добро је познат на берзама хране, где презентује омиљено српско пиће, ракију, а може се похвалити и бројним наградама и признањима. Он је овом приликом за наш лист истакао, да је неопходно више пажње посветити сељаку, како би села опстала.
– Села нам одумиру, све је мање младих, деца нам одлазе, а имамо нешто што би скоро читава Европа желела да има, имамо родно и плодно земљиште. Потребно је да се мало више посвети пажња селу и сељаку. У селима немамо крава, немамо где да купимо прасе за славу, немамо где да купимо литар млека. Срећних година у мом селу, у Прислоници, свака кућа је имала краву, сада је то реткост. Драго ми је да сам поново у Заблаћу и увек ћу радо подржати овакве дођаје, где се окупљамо, дружимо, размењујемо искуства и производе – рекао је Tica.
И жене из бројних удружења жена користе догађаје овог типа како би показале своја умећа. На њиховим штандовима нашли су се укусни домаћи производи, слаткиши и сланиши спремљени по традиционалним рецептима. Бројни посетиоци уживали су у укусима пита, колача, а нису одолели да не пробају погаче и кифилице које припремају вредне жене. Њихов изложбени простор био је украшен старим предметима, помало заборављеним, али и бројим украсима који нас подсећају на детињство.
– Потрудили смо се да прикажемо како је изгледала трпеза наших бака, како се некада храна постављала на ливадама, у пољу. На њој је увек било само домаћих производа, колача, сланиша, па смо нешто од тога и ми припремиле за ову манифестацију. Овакви догађаји нам много значе, од како смо покренули своје удружење подигли смо културни живот у нашим селима. После 22 године, баш захваљујући манифестацијама вратили смо фолклор на сеоско подручје, драмску, фрулашку секцију, по томе се види колико је народу на селу недостајало таквих активности, културних догађаја – рекла је Ивана Кандић, председница Удружења жена „Љубав на сеоски начин“ из Качулица.
– Дошли смо да подржимо ову манифестацију, развој села и пласирање производа који се производе на селу, а пре свега, жене из удружења. Овакве манифестације много значе за незапослене жене које су у удружењима да могу да се помере мало од своје свакодневице – навела је Гордана Антонијевић из Удружења жена „Кабларке“.
„Берза здраве хране” била је прилика и да се прикажу ручни радови умешних жена које и поред својих свакодневних обавеза налазе прилику да направе уникатне предмете од сапуна, вунице и других природних материјала.
ФЕСТИВАЛ КУЋНОГ ПИВАРСТВА
Ове године Фестивал кућног пиварства у оквиру „Плодова западног поморавља”, изгледао је нешто другације, наиме, представљен је још један локални производ, Чачанско пиво.
– Први пут смо представили Чачанско пиво. На манифестацији смо точли само то пиво, јер и сама манифестација има за циљ промовију локалних производа. Заинтересованност је била велика, а коментари посетилаца су били позитивни, допао им се укус – рекао је Недељко Радуловић, менаџер Удружења ЛАГ Чачак – Горњи Милановац.
Виолета Јовичић