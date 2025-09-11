„БЕРЗА ЗДРАВЕ ХРАНЕ” ПРИЛИКА ДА СЕ ПРЕДСТАВЕ ЛОКАЛНИ ПРОИЗВОЂАЧИ

Dok traju mere koje je donela Vlada Srbije zbog širenja korona virusa, sahranama na čačanskom gradskom groblju može prisustvovati najviše deset osoba, izjavio je danas agenciji MNA direktor Javno komunalnog preduzeća Gradsko zelenilo Dragan Nikolić. Nikolić je rekao da su preduzete sve neophodne mere, dodajući da se prilikom zakazivanja sahrana rodbina preminulog obaveštava da je […]

