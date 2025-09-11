Društvo

Од почетка године у саобраћајним незгодама погинуло 57 пешака и 18 бициклиста

Помоћник директора Агенције за безбедност саобраћаја Вељко Ћурчић изјавио је да је од почетка године 57 пешака и 18 бициклиста погинуло у саобраћајним незгодама и нагласио да је у циљу безбедности неопходно да сви учесници у саобраћају поштују прописе.

Ћурчић је рекао да су пешаци и бициклисти рањива категорија учесника у саобраћају и да у односу на путничке аутомобиле немају заштиту, ваздушне јастуке, сигурносне појасе, каросерију, а да је кацига бициклистима једина заштита.

– Наши апели и савети су да се поштују прописи и закони, да знамо где можемо да се крећемо. И пешаци и возачи су учесници у саобраћају, морамо разумети навике једних других, бити толерантни, стрпљиви да бисмо створили безбедно окружење и како би број страдалих био мањи – рекао је Ћурчић за ТВ Прва.

Упозорио је пешаке да не користе мобилне телефоне или слушалице док прелазе улицу јер, како каже, њихова пажња тада није усмерена на ситуацију у саобраћају већ на оно што слушају или гледају.

– Не чују возила, не прате ситуацију… Иначе, ово је период када се дан скраћује, увече треба носити нешто флуоросцентно на себи, носити лампу или користити мобилни како би возачи уочили пешака. Иначе, пешака у тамној одећи возач уочава са 18 метара, а ако има нешто флуоросцентно са 138 метара, та разлика даје возачу времена да одреагује и избегне незгоду – указао је Ћурчић.

