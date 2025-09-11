Društvo

ДАНАС ОБЛАЧНО И КИШОВИТО

У Србији данас умерено до потпуно облачно и нестабилно време, повремено с кишом и локалним пљусковима с грмљавином, који изоловано могу бити и израженији уз град и јак или олујни ветар и са већом вероватноћом појаве непогоде у западној, централној и јужној Србији.

Очекује се да ће најнижа температура бити од 16 до 24 степена, а највиша од 25 до 30 степени.

У планинским пределима дуваће умерен и јак јужни и југозападни ветар, а у кошавском подручју југоисточни ветар, у Банату и доњем Подунављу са ударима олујне јачине, после подне и увече у слабљењу. У осталим пределима ветар ће углавном бити слаб, променљивог правца.

Променљиво расположење, болови у костима и поремећај сна код метеоропата

Услед очекиваних биометеоролошких прилика кардиоваскуларним болесницима и особама са респираторним обољењима се и даље саветује опрез. Променљиво расположење, болови у костима и поремећај сна могући су код метеоропата.

Максимална концентрација се препоручује свим учесницима у саобраћају.

