„РЕМОНТОВ” СТАДИОН ПОНОВО У ФУНКЦИЈИ ГРАЂАНА

Заменик градоначелника потписао је недавно споразум са представницима Министарства одбране Републике Србије о коришћењу „Ремонтовог” стадиона на период од три године, без накнаде. И о тој теми говорило се на конференцији за медије одржаној након седнице Градског већа.

Почело уређење „Ремонтовог” стадиона, фото: ОФК „Ремонт”

– Преузели смо „Ремонтов” стадион на три године без накнаде и тренутно се врши сређивање терена. Планирано је да терен доделимо на управљање Спортском центру „Младост“ и, наравно, фудбалским клубовима на коришћење. Терен је, пре свега, узет за Рок фестивал „Прича“, тако да ће се познати рок фестивал вратити на старо место одржавања – казао је заменик градоначелника.

