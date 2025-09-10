ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Tokom prethodnog dana u Opštu bolnicu Čačak su primljena četiri nova pacijeta. U petak je jedan pacijent, koji je na respiratoru, poslat na lečenje u Klinički centar Kragujevac. Četiri pacijenta koja nisu na respiratoru, ali su obolela od zapaljenja pluća spremljeni za transport u Kragujevac. Trenutno se u čačanskoj bolnici nalazi 18 bolesnika od kojih […]

