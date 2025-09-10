ОДРЖАНА СЕДНИЦА ГРАДСКОГ ВЕЋА

Пред градским већницима на двадесет и петој седници Градског већа, одржаној данас, нашле су се четири тачке дневног реда. Већници су именовали новог члана Комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2025. години, на шта се односила једна од тачака дневног реда.
– Миодраг Попов, један од чланова Комисије за оцену пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији града Чачка у 2025. години, поднео је оставку. Сходно томе именована је нова чланица и то по редоследу. Сада Комисију за медије чине: Биљана Ратовић Његован, Драгана Стефановић, Братислав Санчанин – рекао је Владан Милић, заменик градоначелника.
Већници су дискутовали и о расписивању другог јавног конкурса за доделу средстава удружењима за реализовање програма од јавног интереса у 2025. години, с обзиром на то да је од претходног реализованог конкурса остало новчаних средстава. Предмет овог конкурса је додела средстава удружењима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма у области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци и младима, заштите интерно расељених и избеглица, подстицање наталитета, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке, заштите животне средине, одрживог развоја, заштите животиња,заштите потрошача, борбе против корупције.
– То је друго расписивање конкурса, пошто је остало новчаних средстава у износу од 2.600.000 динара, 1.100.000 је опредељено за заштиту животне средине, 300.000 за децу и младе и 1.200.000 за остала удружења. На други конкурс право имају да конкуришу удружења која нису већ конкурисала и удружења која су конкурисала, али су првобитно била одбијена. Не могу се пријавити удружења која су већ добила новац – казао је Милић.
Милић је говорио и о изградњи новог паркинга код Основне школе „Вук Караџић“ и Дома ученика средњих школа. Радови тог пројекта вредни су 34.000.000 динара и финансирани су из градског буџета. Извођач је предузеће „Ратко Митровић construction“.
– Тренутно се врши асфалтирање новог паркинга за 120 паркинг места. То ће много значити, јер је у том делу града у летњем периоду велика гужва, пре свега, због градског базена и летњих башта на Градској плажи крај Мораве – казао је Милић.
Између осталог, градски већници су на овом заседању продужили колективни уговор Јавно комуналног предузећа „Комуналац” Чачак.
Виолета Јовичић