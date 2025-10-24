Društvo G.Milanovac

КАРАВАН РОДИТЕЉСТВА У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ

Караван родитељства, део трећег циклуса кампање „Караван родитељства – породица у срцу“, одржан је јуче у хали „Бреза“ Спортско-рекреативног центра Горњи Милановац. Кампању спроводи Министарство за бригу о породици и демографију, у сарадњи са локалним самоуправама широм Србије.

Догађај су званично отвориле Јадранка Достанић, заменица председника Општине Горњи Милановац и Биљана Ракић, в.д. помоћника министра.

Заменица председника Општине  Јадранка Достанић нагласила је да је локална самоуправа увек ту да пружи подршку свим мерама које доприносе оснаживању породице.

–  Општина Горњи Милановац даје велики значај подршци породици и дечјим потребама, што ће чинити и убудуће. Сваке године четвртину буџета издвајамо управо у за сврхе. Та подршка је свеобухватна и обухвата предшколско и основно образовање, социјална давања, подстицај наталитета у виду новчаних издвајања приликом рођења детета, бесплатан превоз, набавку уџбеника за ученике основних и средњих школа, ученичке и студентске стипендије и друге облике помоћи родитељима. Циљ је јасан, усмерени смо ка томе да нашим најмлађима и њиховим породицама пружимо најбољу могућу подршку – казала је Достанић.

Помоћница министра Биљана Ракић, поручила је да Караван родитељства представља одличан пример како се политика подршке породици гради кроз сарадњу и непосредни контакт са родитељима и локалним заједницама.

–  Циљ Каравана родитељства јесте да оснажимо наше породице, које су темељ друштва, да подржимо родитељство и покажемо колико нам је заправо драгоцено. Желимо да деца одрастају у Србији у окружењу у којем се осећају сигурно, безбедно и вољено. Наш задатак је да подржимо породице јер оне јесу основне ћелије друштва, темељ сваког заједништва, и да заједно градимо породичну срећу  – нагласила је помоћница министра.

Она је потврдила да је велика посета у Горњем Милановцу јасан показатељ значаја кампање, наглашавајући да је Караван постао тражена манифестација широм Србије.

–  Морам да признам да ме заиста изненађује велика посећеност и интересовање родитеља. Често добијамо позиве и имејлове из различитих градова да посетимо њихове локалне заједнице, што показује колико су овакве активности важне и корисне. Ово је наш трећи циклус Каравана, у оквиру којег ћемо посетити још десет локалних средина – навела је Ракић.

Догађај је привукао велики број родитеља и малишана. У оквиру програма одржана је едукативна трибина намењена трудницама, мамама и татама, као и популарна трка беба – „Пузијада“, на којој је учествовало око 60 беба. Сви учесници „Пузијаде“ награђени су пригодним поклонима и дипломама, јер су на овом такмичењу све бебе победници. Њихов осмех и радост родитеља потврдили су да је фокус на породици најлепши темељ сваког друштва.

