Данас сунчано и топло, највиша дневна температура 33 степена

Koronavirus je sada nemoguće izbeći i ako se ne vakcinišemo pre ili kasnije bar 95 odsto ljudi će se susresti sa njim, rekao je za RTS molekularni biolog iz San Dijega doktor Miloš Babić. Nedelju dana posle potpune imunizacije građana u Izraelu rezultati istraživanja pokazuju da se koronavirusom zarazilo samo 0,04 odsto vakcinisanih. Manje dobra […]

