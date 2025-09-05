Данас сунчано и топло, највиша дневна температура 33 степена

У Србији данас претежно сунчано и топлије. Већи део дана биће ведро, а умерено наоблачење очекује се само касно поподне у Војводини. Дуваће слаб и умерен ветар, источни и југоисточни.
Јутарња температура кретаће се од 10 до 19 степени, а највиша дневна од 30 до 33 степена. Крајем дана и током ноћи на северу земље очекује се умерено, пролазно наоблачење.
Главобоља, болови у мишићима и зглобовима као метеоропатске реакције
Биометеоролошке прилике ће утицати релативно повољно на већину хронично оболелих.
Опрез се саветује астматичарима и срчаним болесницима. Могући су главобоља и болови у мишићима и зглобовима као метеоропатске реакције.
Концентрација се препоручује учесницима у саобраћају.
РТС