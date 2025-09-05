Društvo

Данас сунчано и топло, највиша дневна температура 33 степена

Z. Ј. Komentara (0)

У Србији данас претежно сунчано и топлије. Већи део дана биће ведро, а умерено наоблачење очекује се само касно поподне у Војводини. Дуваће слаб и умерен ветар, источни и југоисточни.

Јутарња температура кретаће се од 10 до 19 степени, а највиша дневна од 30 до 33 степена. Крајем дана и током ноћи на северу земље очекује се умерено, пролазно наоблачење.

Главобоља, болови у мишићима и зглобовима као метеоропатске реакције

Биометеоролошке прилике ће утицати релативно повољно на већину хронично оболелих.

Опрез се саветује астматичарима и срчаним болесницима. Могући су главобоља и болови у мишићима и зглобовима као метеоропатске реакције.

Концентрација се препоручује учесницима у саобраћају.

РТС

Slične Vesti
Društvo

Molekularni biolog Miloš Babić: Virus je nemoguće izbeći, izbor je da li ćemo se vakcinisati ili zaraziti

I. М.

Koronavirus je sada nemoguće izbeći i ako se ne vakcinišemo pre ili kasnije bar 95 odsto ljudi će se susresti sa njim, rekao je za RTS molekularni biolog iz San Dijega doktor Miloš Babić. Nedelju dana posle potpune imunizacije građana u Izraelu rezultati istraživanja pokazuju da se koronavirusom zarazilo samo 0,04 odsto vakcinisanih. Manje dobra […]
Aktuelno Društvo

Током викенда искључена два возача из саобраћаја

Z. Ј.

Припадници Министарства унутрашњих послова у Чачку, у току викенда, искључили су из саобраћаја двојицу возача, једног који је учинио прекршај насилничка вожња и другог који је управљао возилом под дејством психоактивних супстанци. Патрола у Ивањици зауставила је четрдесетдвогодишњег возача „реноа“ који је возио са више од два промила алкохола у организму, а у Гучи двадесетједногодишњег […]

СТРУЈА
Društvo

Сутра без струје по више сати у неколико насеља

G. D.

Сутра, од 8 до 15 часова, због реконструкцијe мреже ниског напона без електричне енергије ће бити потрошачи у Придворици који се напајају са трафостанице Придворица 1 – Брековци – вод према Чачку. Такође, због реконструкције мреже ниског напона без електричне енергије биће и потрошачи у Атеници – насеље Обреж, у Улици 68. Планирано је да […]

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.